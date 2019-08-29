Hơn 2 tháng sau ngày bố mất, Phi Thanh Vân xót xa khi mẹ lâm bệnh

Hậu trường 29/08/2019 17:07

"Em thương mẹ quá, và chẳng tập trung tốt cho công việc, tâm trí chỉ quanh quẩn có mẹ thôi", diễn viên Phi Thanh Vân đau lòng khi mẹ bị bệnh.

Đầu tháng 6/2019, diễn viên Phi Thanh Vân đau đớn thông báo bố ruột qua đời, hưởng thọ 81 tuổi. Sự ra đi đột ngột của ông khiến cô vô cùng sốc và đau lòng. Khi còn sống, bố là chỗ dựa tinh thần lớn cho Phi Thanh Vân, luôn ủng hộ cô trên bước đường sự nghiệp và cuộc sống.

Hơn 2 tháng sau tin buồn, mẹ của Phi Thanh Vân bất ngờ lâm bệnh. Dù sức khỏe yếu nhưng bà vẫn hết lòng suy nghĩ cho con gái, sợ cô tốn kém.

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Suốt những ngày diễn ra tang lễ của bố, Phi Thanh Vân luôn túc trực bên linh cữu và tận tâm chăm sóc, động viên mẹ - Ảnh: FB

Phi Thanh Vân lo lắng viết: "Mẹ bệnh! Em thương mẹ quá, và chẳng tập trung tốt cho công việc, tâm trí chỉ quanh quẩn có mẹ thôi.

Hỏi mẹ ăn gì em mua qua, mẹ cũng không chịu, mẹ không nói nhưng em biết lý do chính là vì mẹ sợ em tốn tiền, tính mẹ luôn thương con và hy sinh hết mình vì con cả cuộc đời.

Em hôm nay thu xếp xong công việc, em xuống bếp, chính tay hầm tô yến sào to để mang qua mẹ, để tủ lạnh ăn từ từ cũng được một tuần mẹ nhỉ. Mau khỏi bệnh mẹ yêu nhé".

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Phi Thanh Vân xót xa khi mẹ lâm bệnh - Ảnh: FB
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Gác hết công việc, cô tự tay nấu ăn mang đến cho mẹ - Ảnh: FB

Dưới bài viết, bạn bè và người hâm mộ gửi lời hỏi thăm sức khỏe mẹ Phi Thanh Vân, hi vọng bà nhanh chóng hết bệnh.

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Bà mẹ đơn thân thường xuyên đưa con trai và bố mẹ đi du lịch trước khi ông qua đời - Ảnh: FB

Sau khi đổ vỡ hai cuộc hôn nhân, diễn viên Phi Thanh Vân vẫn đi về lẻ bóng. Dù có nhiều người theo đuổi nhưng cô muốn tập trung phát triển sự nghiệp riêng và lo cho người thân. Hiện tại ngoài công việc, "Nữ hoàng dao kéo" dành thời gian nuôi dạy con trai và chăm sóc mẹ ruột sau khi bố về cõi vĩnh hằng.

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