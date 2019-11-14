Bị dân mạng mỉa mai vì tung ảnh hở bạo nhưng lại photoshop quá đà, Phi Thanh Vân 'đáp trả' khôn khéo

Gây choáng với bộ ảnh bán nude đầy gợi cảm, nữ diễn viên Phi Thanh Vân bị dân mạng nghi can thiệp photoshop để sở hữu eo thon, dáng đẹp.

Không chỉ được biết đến với danh xưng “nữ hoàng dao kéo”, nữ diễn viên Phi Thanh Vân còn là một trong những người đẹp theo đuổi phong cách gợi cảm của showbiz Việt.

Phi Thanh Vân nổi tiếng với phong cách gợi cảm - Ảnh: FB

Trên trang Facebook cá nhân, Phi Thanh Vân liên tục chia sẻ những khoảnh khắc gợi cảm với trang phục táo bạo đến người hâm mộ. Mới đây, nữ diễn viên tiếp tục gây chú ý khi tung loạt ảnh bán nude khoe thân hình nóng bỏng ở tuổi 37 lên mạng xã hội.

Phi Thanh Vân tự tin khoe dáng với ảnh bán nude - Ảnh: FB

Theo nữ diễn viên, phụ nữ cần biết cách giữ gìn nét thanh xuân - Ảnh: FB

Qua những hình ảnh được chia sẻ, Phi Thanh Vân tự tin khoe vóc dáng thon gọn cùng vòng eo “con kiến” đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng “nữ hoàng dao kéo” đã can thiệp photoshop để sở hữu những bức ảnh hoàn hảo. Nguyên nhân là vì cách đây không lâu, cô từng để lộ vóc dáng sồ sề khi xuất hiện trên một chương trình truyền hình.

Phi Thanh Vân trên một chương trình truyền hình - Ảnh: Internet

Bị dân mạng mỉa mai, Phi Thanh Vân liền “đáp trả” bằng cách đăng ảnh xinh đẹp kèm dòng trạng thái: “Sau hai tuần khổ luyện tại phòng gym, và thành quả là body của em ngày nay”. Theo đó, nữ diễn viên khéo léo cho biết cô sở hữu vóc dáng thon gọn là nhờ luyện tập vất vả.

Bài đăng 'đáp trả' của Phi Thanh Vân - Ảnh: FB

Ở độ tuổi U40, Phi Thanh Vân ngày càng quan tâm đến việc làm đẹp và giữ dáng. Chính vì vậy, cô luôn tự hào khi bản thân sở hữu thân hình chuẩn và quyến rũ.

Hơn 2 tháng sau ngày bố mất, Phi Thanh Vân xót xa khi mẹ lâm bệnh "Em thương mẹ quá, và chẳng tập trung tốt cho công việc, tâm trí chỉ quanh quẩn có mẹ thôi", diễn viên Phi Thanh Vân đau lòng khi mẹ bị bệnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-dan-mang-mia-mai-vi-tung-anh-ho-bao-nhung-lai-photoshop-qua-da-phi-thanh-van-dap-tra-khon-kheo-344294.html