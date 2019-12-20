Sau nhiều lần bị chê nhan sắc xập xệ, Phi Thanh Vân quyết định 'đập đi xây lại' lần thứ 21

Hậu trường 20/12/2019 16:12

Cư dân mạng dậy sóng khi "nữ hoàng dao kéo" Phi Thanh Vân bất ngờ chia sẻ về việc tiếp tục phẫu thuật thẩm mỹ lần thứ 21.

Trải qua 20 ca phẫu thuật thẩm mỹ lớn nhỏ, Phi Thanh Vân khiến dư luận dậy sóng khi bất ngờ chia sẻ về việc tiếp tục "dao kéo" lần thứ 21. Cô quay cả clip và chia sẻ lên trang cá nhân để lý giải vì sao bản thân quyết định tiếp tục hành trình làm đẹp bằng "dao kéo".

Sau nhiều lần bị chê nhan sắc xập xệ, Phi Thanh Vân quyết định 'đập đi xây lại' lần thứ 21 - Ảnh 1
Phi Thanh Vân ủng hộ việc chị em làm đẹp bằng 'dao kéo' - Ảnh: Cắt từ clip

Trong khi nhiều sao Việt luôn muốn giấu chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, Phi Thanh Vân luôn thoải mái công khai với công chúng. Lý giải về việc này, cô không ngần ngại chia sẻ: "Tôi nghĩ làm đẹp là 1 nhu cầu vô cùng chính đáng. Trên thực tế thì việc giải phẫu thẩm mỹ có trên thế giới từ rất lâu còn Việt Nam mới mười mấy năm gần đây thôi các bạn. Nếu như ai thích làm đẹp, ai có đam mê làm đẹp, ai có khả năng vượt qua nỗi đau và có tiền thì người đó có quyền làm đẹp. Nó đã là như vậy thì tại sao chúng ta lại trốn tránh? Chúng ta có làm gì không đúng với luân thường đạo lý đâu?”.

Sau nhiều lần bị chê nhan sắc xập xệ, Phi Thanh Vân quyết định 'đập đi xây lại' lần thứ 21 - Ảnh 2
Bà mẹ đơn thân cho rằng, rủi ro ở đâu cũng có nhưng nếu cứ sợ rủi ro thì đừng làm gì cả - Ảnh: Cắt từ clip

Diễn viên Phi Thanh Vân bộc bạch thêm về nguyên nhân đưa ra quyết định "dao kéo" lần thứ 21: "Qua từng giai đoạn, công nghệ ngày càng thay đổi và phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng đi lên. Đó là tại sao những người phẫu thuật thẩm mỹ qua năm tháng họ cũng có xu hướng đi giải phẫu theo. Khi đã là con người thì phải đối mặt với một điều cực kì kinh khủng đó là thời gian sẽ là kẻ thù của sắc đẹp”.

Sau nhiều lần bị chê nhan sắc xập xệ, Phi Thanh Vân quyết định 'đập đi xây lại' lần thứ 21 - Ảnh 3
Nhan sắc hiện tại của bà mẹ đơn thân sau hàng chục lần 'trùng tu nhan sắc' - Ảnh: FB

Những chia sẻ của Phi Thanh Vân thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Sau nhiều lần bị chê bai thân hình ngày càng xuống cấp, diễn viên phim "Cô gái xấu xí" nhận về phản hồi tích cực.

Dân mạng bày tỏ: "Thấy đẹp hơn mấy lần trước"; "Thật sự lần đầu tiên thấy thích chị. Nói rất hợp lý và đủ thấm để quyết định cho bản thân 1 cơ hội"; "Giờ mới thấy chị xinh nè"; "Kỳ này thấy sửa đẹp nhất luôn nè"; "Nay chị ấy đẹp nhất từ trước tới giờ"...

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Từ khóa:   Diễn viên Phi Thanh Vân Nữ hoàng dao kéo sao Việt thẩm mỹ

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