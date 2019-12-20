Sau nhiều lần bị chê nhan sắc xập xệ, Phi Thanh Vân quyết định 'đập đi xây lại' lần thứ 21

Trải qua 20 ca phẫu thuật thẩm mỹ lớn nhỏ, Phi Thanh Vân khiến dư luận dậy sóng khi bất ngờ chia sẻ về việc tiếp tục "dao kéo" lần thứ 21. Cô quay cả clip và chia sẻ lên trang cá nhân để lý giải vì sao bản thân quyết định tiếp tục hành trình làm đẹp bằng "dao kéo".

Phi Thanh Vân ủng hộ việc chị em làm đẹp bằng 'dao kéo' - Ảnh: Cắt từ clip

Trong khi nhiều sao Việt luôn muốn giấu chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, Phi Thanh Vân luôn thoải mái công khai với công chúng. Lý giải về việc này, cô không ngần ngại chia sẻ: "Tôi nghĩ làm đẹp là 1 nhu cầu vô cùng chính đáng. Trên thực tế thì việc giải phẫu thẩm mỹ có trên thế giới từ rất lâu còn Việt Nam mới mười mấy năm gần đây thôi các bạn. Nếu như ai thích làm đẹp, ai có đam mê làm đẹp, ai có khả năng vượt qua nỗi đau và có tiền thì người đó có quyền làm đẹp. Nó đã là như vậy thì tại sao chúng ta lại trốn tránh? Chúng ta có làm gì không đúng với luân thường đạo lý đâu?”.