Phi Thanh Vân tiết lộ chồng cũ muốn tái hợp, vợ Bảo Duy liền khoe bầu con trai

Sau phát ngôn "cả hai ông chồng đều đang muốn quay lại" của diễn viên Phi Thanh Vân, vợ Bảo Duy vui mừng thông báo mang thai con trai.

Sau hơn 2 năm kết hôn, Thúy Oanh và doanh nhân Bảo Duy có với nhau 1 cô con gái đáng yêu. Cách đây ít giờ, cô bất ngờ báo tin vui đã mang thai lần hai trên trang cá nhân, em bé sắp chào đời là một "hoàng tử". Nhiều người cho rằng, cuộc sống của chồng cũ Phi Thanh Vân bên vợ Việt kiều Úc vẫn rất hạnh phúc sau biến cố vỡ nợ.

Thúy Oanh báo tin đang mang thai con trai - Ảnh: FB

Cuối năm 2019, Bảo Duy qua Úc thăm vợ con - Ảnh: FB

Vào đầu tháng 1/2020, diễn viên Phi Thanh Vân gây xôn xao khi tiết lộ mối quan hệ với chồng cũ. "Nữ hoàng dao kéo" khẳng định cả hai ông chồng đều muốn quay lại nhưng cô không chấp nhận.

"Vừa rồi đám tang ba tôi, ông chồng thứ nhất về dự còn nói chuyện vui vẻ, ông chồng thứ hai 2h sáng mới về dự nhưng mọi thứ cũng bình thường lắm. Tôi không giận gì cả. Thông báo với các bạn là cả hai ông chồng đều đang có ý định muốn quay lại, nhưng tôi chỉ cười thôi. Bởi đối với tôi cái gì đã qua rồi nghĩa là qua", Phi Thanh Vân chia sẻ trên Trí Thức Trẻ.

Sau 2 lần thất bại trong hôn nhân, Phi Thanh Vân vẫn đi về lẻ bóng và một mình nuôi con trai - Ảnh: Internet

Phi Thanh Vân và Bảo Duy ly hôn vào tháng 3/2017 khi có một con trai chung là bé Tấn Đức. Sau khi cuộc hôn nhân thứ 2 đổ vỡ, nữ diễn viên phim “Cô gái xấu xí” làm mẹ đơn thân và tập trung kinh doanh. Riêng Nguyễn Bảo Duy, sau 3 tháng ly hôn, anh bất ngờ thông báo kết hôn với vợ thứ 3 là Thúy Oanh.

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