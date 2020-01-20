Phi Thanh Vân khoe được một người đàn ông theo đuổi 2 năm, hứa hẹn nhiều điều

Hậu trường 20/01/2020 15:14

Diễn viên Phi Thanh Vân lần đầu nói về người đàn ông theo đuổi mình suốt 2 năm qua. Cô nhờ cư dân mạng đưa ra lời khuyên nên đồng ý hay không.

Sau 2 lần đổ vỡ, diễn viên Phi Thanh Vân vẫn đi về lẻ bóng. Cô tập trung kinh doanh và chăm sóc con trai. "Nữ hoàng dao kéo" từng chia sẻ, có vô số đàn ông thành đạt ngỏ lời yêu nhưng cô chưa chấp nhận.

Thế nhưng mới đây, Phi Thanh Vân gây chú ý khi tiết lộ về người đàn ông đã kiên trì theo đuổi cô suốt 2 năm. Bà mẹ đơn thân dường như khá ấn tượng với người này bởi sự chân thành và thấu hiểu của anh.

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Gần 3 năm sau khi ly hôn chồng thứ 2, Phi Thanh Vân vẫn sống một mình bên con trai Tấn Đức - Ảnh: FB

Cô đăng tải status hi vọng nhận được lời khuyên chân thành từ mọi người về việc có nên nhận lời yêu hay không.

"Chàng nói: Một người đàn ông như anh sẽ cảm nhận em một cách sâu sắc và những điều làm em thích mà không cần hỏi.

Nếu không phải là những gì anh làm với tất cả kinh nghiệm của mình? Tình yêu đích thực, làm tình, mua sắm, holiday... tất cả những nơi em muốn, tất cả các món ăn ngon, đồ uống như các loại rượu vang em thích, tình dục tuyệt vời theo sở thích của em.

Chúng ta phải sống một cuộc sống xuất sắc! Cần biết rằng, anh đang đi đúng hướng... về những gì mà em yêu cầu và những nơi chúng ta đến, thời trang và niềm đam mê cơ thể. Vẫn có thể làm em ngạc nhiên hơn rất nhiều, vì anh biết em luôn thích những gì mới lạ, hãy tin anh", Phi Thanh Vân chia sẻ những điều mà người đàn ông này hứa hẹn.

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Kèm theo bài viết, cô chia sẻ loạt ảnh vô cùng gợi cảm với bikini mỏng tang - Ảnh: FB

Mỹ nhân phim "Cô gái xấu xí" cho biết sẽ tiếp tục suy nghĩ về lời tỏ tình của anh. Dưới bài viết, nhiều người khuyên cô nên nắm bắt cơ hội nếu cảm thấy người đàn ông này phù hợp.

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