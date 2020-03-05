Phi Thanh Vân được trai kém 13 tuổi theo đuổi, lộ tin nhắn tỏ tình mùi mẫn

Diễn viên Phi Thanh Vân khoe được một chàng trai trẻ kém tuổi yêu và tỏ tình nhiều lần. Tuy nhiên, cô quyết định từ chối vì cảm thấy không hợp.

Sau 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, diễn viên Phi Thanh Vân đang tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ bên con trai Tấn Đức. Cô nàng từng tiết lộ có rất nhiều đàn ông thành đạt theo đuổi nhưng chưa đồng ý. "Nữ hoàng dao kéo" cho biết, cô muốn tập trung phát triển sự nghiệp, lo cho con trai và mẹ ruột. Về chuyện tình yêu, cô vẫn đang chờ đợi một người phù hợp nhất với mình.

Phi Thanh Vân đang sống cùng con trai - Ảnh: FB

Mới đây, Phi Thanh Vân gây chú ý khi khoe được một chàng trai 9x theo đuổi. Tuy nhiên, đây chỉ là tình cảm đơn phương, và "Nữ hoàng dao kéo" đã từ chối khéo người này.

Cô công khai tin nhắn tỏ tình ngọt ngào của chàng trai kém 13 tuổi - Ảnh: FB

Cô chia sẻ: "Câu chuyện về tình yêu của một chàng trai 1995 dành cho Phi Thanh Vân.

Cậu ấy tên là K, là ca sĩ và diễn viên sinh thế hệ 9x, kém hơn Vân 13 tuổi! Vì tuổi thơ của K gắn liền với phim 'Cô gái xấu xí' nên sau này khi có duyên làm việc với Vân là cậu ấy như bị lực hút mạnh mẽ. K chủ động trong những lần giao tiếp và thật sự yêu Vân đơn phương khi nào không biết! Cậu bắt đầu tỏ tình và tất nhiên Vân đã nhẹ nhàng giải thích và từ chối khéo và công cuộc chuyển hóa năng lượng bắt đầu".

Vóc dáng nóng bỏng của nữ diễn viên ở tuổi 38 - Ảnh: FB

Bằng kinh nghiệm sống cùng với việc tham gia các lớp học tâm lý, Phi Thanh Vân tin rằng mình đủ sự khéo léo để không khiến chàng trai trẻ tuổi này tổn thương.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phi-thanh-van-duoc-trai-kem-13-tuoi-theo-duoi-lo-tin-nhan-to-tinh-mui-man-352753.html