Phi Thanh Vân gây choáng khi diện đồ 'nóng rực', mách chị em bí kíp khiến đàn ông si mê

Hậu trường 21/02/2020 17:26

Thời gian gần đây, diễn viên Phi Thanh Vân chăm đăng ảnh gợi cảm và chia sẻ nhiều triết lý về chuyện tình yêu.

Sau 2 cuộc hôn nhân thất bại, diễn viên Phi Thanh Vân hướng đến hình tượng một phụ nữ độc thân thành công, xinh đẹp. Ngoài việc chăm sóc con trai, quản lý công ty riêng, "Nữ hoàng dao kéo" tham gia nhiều lớp học tâm lý. Thời gian gần đây, bà mẹ đơn thân gây chú ý khi thường xuyên triết lý về tình yêu, giải mã suy nghĩ của nam giới.

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Phi Thanh Vân có cuộc sống giàu sang ở tuổi 38 - Ảnh: FB

Mới đây, cô nàng gây chú ý khi đăng tải bài viết nói về tâm lý phái mạnh. Phi Thanh Vân cho rằng, một người phụ nữ khôn ngoan luôn tỏ ra khờ khạo để quản lý trái tim nam giới.

Cô viết: "Đàn bà giỏi nhịn không hề ngu, chỉ là ta biết cách để dung hòa mọi thứ dễ dàng nhất. Trên đời này, đàn ông phải xin lỗi vì những khuyết điểm của mình, nhưng đàn bà phải biết xin lỗi vì những ưu điểm của mình.

Chúng ta càng tỏ ra khờ khạo, đàn ông càng trở nên si mê, càng dễ dâng hiến mọi thứ anh ấy hiểu ta khao khát nhất: Quản thúc trái tim chàng!".

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Thời gian gần đây, cô nàng chăm khoe ảnh gợi cảm hơn - Ảnh: FB

Cô tiếp tục nhấn mạnh: "Hãy cứ tựa vào họ, hãy cứ để họ trao tặng cho mình một cách tự nguyện. Đừng trách móc, đừng đòi hỏi, đừng ghen tuông, đừng tìm hiểu, đừng phân tích mọi vấn đề của đàn ông bằng con mắt tinh tường. Thông minh quá hóa ra khờ, chỉ toàn làm khổ mình, chưa kể đắng cay dâng người đàn ông của mình vào tay những kẻ ngốc.

Điều cuối cùng đàn bà thông minh nên nhớ: đấy là sự biết ơn, chân thành, lòng chung thủy và khí chất của người đàn bà. Hãy cứ tôn chàng lên làm hoàng đế, không phải vì chàng mà vì ta muốn làm hoàng hậu".

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Hiện cô vẫn sống cùng con trai Tấn Đức và chưa có chia sẻ gì mới chuyện tái hôn - Ảnh: FB

Khép lại cuộc hôn nhân nhiều ồn ào với Nguyễn Bảo Duy, Phi Thanh Vân tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ. Thời gian gần đây, cựu người mẫu vướng tin đồn có bạn trai mới, tuy nhiên cô đã lên tiếng phủ nhận.

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