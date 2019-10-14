Lớn tiếng chỉ trích Kacey Musgraves, Ngô Thanh Vân bị dân mạng đào lại ảnh mặc áo dài phản cảm không kém

Hậu trường 14/10/2019 17:31

Giữa ồn ào vụ Kacey Musgraves, dân mạng bất ngờ "đào mộ" hình ảnh nữ diễn viên Ngô Thanh Vân ăn mặc “kém duyên” trong tà áo dài Việt Nam.

Vừa qua, cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ trước loạt ảnh ca sĩ nhạc đồng quê Kacey Musgraves mặc áo dài không quần đầy phản cảm. Nữ ca sĩ đã nhận về hàng loạt chỉ trích từ cư dân mạng lẫn sao Việt.

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Kacey Musgraves bị chỉ trích vì cách ăn mặc phản cảm - Ảnh: Internet

Trong đó, đáng chú ý nhất là phát ngôn của nữ diễn viên Ngô Thanh Vân. Trên trang cá nhân, "đả nữ" màn ảnh Việt không giấu được sự bức xúc: Trước khi mặc bộ trang phục truyền thống của một đất nước nào đấy thì cũng nên tìm hiểu cho kỹ hoặc dĩ chăng làm ơn google một cái để xem nước người ta mặc nó như thế nào đi…”. Bên cạnh đó, Ngô Thanh Vân còn kêu gọi fan chia sẻ và report hình ảnh này của Kacey Musgraves.

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Phi Thanh Vân bức xúc chỉ trích Kacey Musgraves - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sau khi lên tiếng chỉ trích cách ăn mặc của Kacey Musgraves, Ngô Thanh Vân bất ngờ bị dân mạng bóc mẽ từng diện áo dài phản cảm không kém.

Cụ thể, trong một hội nhóm trên Facebook, bức ảnh Ngô Thanh Vân diện áo dài cách điệu mỏng tang khiến nhiều người choáng váng. Đặc biệt, chiếc áo dài với thiết kế xẻ tà ở giữa để lộ rõ phần bụng cùng phần họa tiết lá sen che đôi gò bồng đảo lấp ló được cho là vô cùng “kém duyên”.

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Hình ảnh của Ngô Thanh Vân bị dân mạng đào lại - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, hình ảnh này của cô nhận về hàng loạt bình luận mỉa mai từ cư dân mạng: “Ủa chị đang mặc cái gì vậy”, “Đây là áo dài Việt Nam sao”, “Trách người mà không nhìn lại mình”, “Cảm thấy xấu hổ thay cho chị”…

Bên cạnh đó, một số người cho rằng Ngô Thanh Vân là người Việt nhưng quốc phục của chính nước mình còn không tôn trọng thì chẳng có quyền lên tiếng dạy bảo Kacey Musgraves.

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Sau Ngô Thanh Vân đến lượt Phạm Hương phản ứng thế này trước việc mặc áo dài nhưng không mặc quần của nữ ca sĩ Mỹ

Trong khi Phạm Hương cho rằng cách mặc trang phục của nữ ca sĩ người Mỹ thật đáng xấu hổ thì Ngô Thanh Vân lại gay gắt hơn nhiều.

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Từ khóa:   Ngô Thanh Vân Kacey Musgraves Kacey Musgraves mặc áo dài Việt

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