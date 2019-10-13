Vụ Kacey Musgraves mặc áo dài không quần: Ngô Thanh Vân bức xúc lên tiếng chỉ trích

Hậu trường 13/10/2019 11:12

Phẫn nộ trước sự thiếu tôn trọng và cách ăn mặc áo dài phản cảm của Kacey Musgraves, nữ diễn viên Ngô Thanh Vân không thể giấu được sự bức xúc trên trang cá nhân.

Mới đây, cộng đồng mạng được một phen “dậy sóng” trước loạt ảnh nữ ca sĩ nhạc đồng quê Kacey Musgraves mặc quốc phục của Việt Nam theo cách đầy phản cảm. Cụ thể, cô đã diện áo dài để trình diễn trên sân khấu nhưng lại “quên” không mang quần. Hành động này của nữ ca sĩ Kacey Musgraves được cho là thiếu tôn trọng văn hóa và truyền thống Việt Nam.

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Kacey Musgraves mặc áo dài Việt nhưng không mặc quần - Ảnh: Internet
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Cách tạo dáng phản cảm của cô - Ảnh: Internet
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Hành động này của nữ ca sĩ nhận về hàng loạt chỉ trích - Ảnh: Internet

Ngay khi những hình ảnh này được chia sẻ trên các group cộng đồng, cư dân mạng đã để lại vô số bình luận chỉ trích nữ ca sĩ: “Mặc trang phục truyền thống nước người ta thì cũng phải có tí tôn trọng đi chứ”, “Không thể hiểu được hành động đầy phản cảm này”, “Mặc quốc phục nước người ta mà như vậy sao?”…

Không chỉ cộng đồng mạng, nữ diễn viên Ngô Thanh Vân cũng tỏ ra vô cùng bức xúc trước cách ăn mặc phản cảm này của Kacey Musgraves.

Trên trang cá nhân, đả nữ viết: “Trước khi mặc bộ trang phục truyền thống của một đất nước nào đấy thì cũng nên tìm hiểu cho kỹ hoặc dĩ chăng làm ơn google một cái để xem nước người ta mặc nó như thế nào đi. Thời đại gì rồi? Cái điện thoại cũng đã làm bạn thông minh lên gấp bội phần rồi đấy chứ. Vậy tại sao?”.

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Nữ diễn viên Ngô Thanh Vân bức xúc lên tiếng - Ảnh: FB

Sau khi lên tiếng chỉ trích cách ăn mặc của Kacey Musgraves, Ngô Thanh Vân còn kêu gọi fan Việt chia sẻ và report hình ảnh này để nữ ca sĩ người Mỹ biết cách tôn trọng quốc phục nước bạn.

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 Ngô Thanh Vân kêu gọi fan report hình ảnh phản cảm của Kacey Musgraves - Ảnh: Internet

Kacey Musgraves là nữ ca sĩ nhạc đồng quê người Mỹ nổi tiếng. Cô từng 6 lần thắng giải Grammy và hàng loạt giải thưởng danh giá khác. Thậm chí, cô còn được gọi là “Taylor Swift thế hệ mới”.

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