NSND Hồng Vân ‘bóc mẽ' nữ diễn viên trẻ khỏa thân tạo dáng phản cảm tại phố cổ Hội An

Hậu trường 19/09/2019 16:27

Mới đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh một nữ diễn viên trẻ khỏa thân ở phố cổ Hội An đang khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ.

Tối 18/9, mạng xã hội xôn xao khi nữ diễn viên trẻ Trần Mai Hương bất ngờ đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh khỏa thân ở phố cổ Hội An. Người đẹp cởi trần nửa thân trên và thoải mái dùng nón lá che ngực tạo dáng đầy phản cảm.

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Hình ảnh đầy phản cảm của nữ diễn viên trẻ - Ảnh cắt từ clip

Ngay lập tức, đoạn clip này đã nhận về làn sóng chỉ trích của dư luận. Một số bình luận phẫn nộ của cư dân mạng: Ủa phố cổ chứ phố nude hả? Biết sự tôn trọng người dân bản địa không?”, “Phố cổ mà chụp ảnh khỏa thân phản cảm”, “Bạn đã làm xấu đi hình ảnh phố cổ quê tôi rồi đó, đúng là loại không có não mà”…

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Cộng đồng mạng không ngừng chỉ trích hành động của Mai Hương - Ảnh cắt từ clip

Bên cạnh đó, Trần Mai Hương còn khiến nhiều người chú ý khi tự giới thiệu mình là diễn viên của sân khấu kịch Hồng Vân trên trang Facebook cá nhân. Tuy nhiên trên thực tế, website của sân khấu kịch Hồng Vân không hề có tên của cô trong danh sách diễn viên.

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Thông tin đầy bất ngờ trên trang Facebook của Mai Hương - Ảnh: FB

Trước thông tin có thể gây ảnh hưởng đến hình ảnh của sân khấu kịch, NSND Hồng Vân cho biết rạp của cô không có diễn viên nào tên Trần Mai Hương.

Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ khẳng định sân khấu kịch của cô không bao giờ chấp nhận những diễn viên có cách hành xử “thác loạn” như vậy. Hồng Vân còn tỏ ra vô cùng bức xúc trước hành động nhận vơ đầy ngang ngược này của nữ diễn viên trẻ kia.

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NSND Hồng Vân rất bức xúc khi Mai Hương tự nhận là diễn viên của sân khấu kịch Hồng Vân - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của NSND Hồng Vân, có thể khẳng định thông tin trên phần giới thiệu của nữ diễn viên Trần Mai Hương là sai sự thật. Nhiều cư dân mạng cho rằng, có thể đây là một trong những chiêu trò thu hút sự chú ý để nổi tiếng của Mai Hương.

Cô gái khỏa thân ở phố cổ Hội An, dùng nón lá che ngực hờ hững bị chỉ trích dữ dội

Cô gái khỏa thân ở phố cổ Hội An, dùng nón lá che ngực hờ hững bị chỉ trích dữ dội

Cộng đồng mạng lan truyền đoạn clip cô gái khỏa thân ở phố cổ Hội An và chỉ trích dữ dội. Ai nấy đều cho rằng cô nàng đã "bôi bẩn" một di sản văn hóa thiêng liêng được nhiều người yêu mến, bảo vệ.

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Từ khóa:   chụp ảnh khỏa thân Hồng Vân Trần Mai Hương

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