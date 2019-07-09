Diễn viên Lan Phương tâm sự nỗi vất vả khi vừa quay phim, vừa lo cho con mới sinh. Nhiều lúc cô phải hút sữa ở nhà hoang, nhà kho đầy gián.

Diễn viên Lan Phương vừa đăng tải bài viết tiết lộ về nỗi vất vả khi làm nữ chính trong phim Nàng dâu Order. Bởi đang trong giai đoạn nuôi con bằng sữa mẹ nên cô gặp không ít khó khăn khi đi quay. Thậm chí nhiều lúc nữ diễn viên phải tranh thủ hút sữa cho con mọi lúc mọi nơi, ở điều kiện tệ nhất, hay nude thay quần áo trong thời tiết 5 độ. Lan Phương tâm sự: "Những địa điểm mình từng ngồi hút sữa: nhà hoang đầy đất cát, trên xe đoàn đầy máy quay, góc nhỏ trong bệnh viện xã và bệnh viện đẹp, tầng áp mái lạnh cóng lúc mùa đông và nóng 40 độ lúc hè về, quán cafe, phòng thay quần áo của shop bán quần áo, công viên, văn phòng, nhà kho đầy gián, góc bếp, một góc sapa... (mỗi ngày 2 lần vắt sữa lúc đoàn ăn trưa và ăn tối nên nhiều địa điểm phải biết). Quay ở Fansipan, nghĩa là mình phải nude thay đồ ở ngay đỉnh Fansipan lúc trời 5 độ".

Lan Phương phải nude thay đồ lúc thời tiết 5 độ - Ảnh: FBNV Mỗi ngày cô quay 15 - 16 tiếng sau đó lại phải về nhà chăm con, cho con bú rồi lại đi làm. Nhiều khi bà mẹ bỉm sữa kiệt sức đến mức chỉ biết khóc, việc này khiến nhiều cảnh quay nhìn cô khá tiều tụy. "Nhiều cảnh phim thời gian qua nhìn mặt mình hốc hác, xuống sắc thấy rõ là những ngày cơ thể mình bị suy nhược, kiệt quệ. Mình ốm cả đoàn phim sẽ phải nghỉ làm trễ tiến độ nên cứ phải cố gắng mỗi ngày đến tuyệt vọng", cô kể lại.

Đôi khi cô đưa con gái đến phim trường và không ngại vén áo cho bé bú - Ảnh: FBNV Động lực duy nhất để cô vượt qua mọi chuyện chính là con gái và chồng: "Nhưng chỉ cần về nhà ôm con, hay lúc ngồi thừ ra trên sofa vì quá mệt, có anh bên cạnh động viên, yêu thương mình thì sáng hôm sau sức mạnh lại trở lại để mình tiếp tục đến đoàn phim". Sau nhiều tháng làm việc cật lực, Lan Phương cùng chồng con sang Úc thăm ông bà nội của con gái - Ảnh: FBNV Dòng tâm sự của diễn viên Lan Phương nhận được sự quan tâm, động viên của đông đảo dân mạng. Mọi người khuyên cô chú ý sức khỏe, không nên làm việc quá sức.

Lan Phương xót xa khi con gái lần đầu sốt cao nhưng vẫn mạnh mẽ không khóc hay mè nheo Nữ diễn viên đăng tải hình ảnh con gái và chia sẻ việc con ốm khiến nhiều cư dân mạng khá quan tâm.

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