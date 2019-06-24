Chẳng ngại khoe ảnh cho con bú, diễn viên Lan Phương nhận ‘cơn mưa’ lời khen từ cộng đồng mạng

Hậu trường 24/06/2019 15:22

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Lan Phương khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ khoảnh khắc thiên thần nhỏ đang bú mẹ.

Ngày 15/5/2018, diễn viên Lan Phương hạ sinh con gái đầu lòng Lina trong niềm hạnh phúc vỡ òa của cả gia đình. Sau khi trở thành “mẹ bỉm sữa”, Lan Phương rất quan tâm đến việc nuôi dạy con khoa học. Bên cạnh đó, cô chú trọng nuôi con bằng sữa mẹ và luôn cố gắng cho con bú ở mọi nơi.

dien vien Lan Phuong
Diễn viên Lan Phương chú trọng nuôi con bằng sữa mẹ - Ảnh: Internet

Mới đây trên trang Facebook cá nhân, Lan Phương bất ngờ chia sẻ hình ảnh khoe trọn bầu ngực khi cho con bú kèm dòng trạng thái: “Vòng tay mẹ là chiếc nôi tuyệt vời nhất vỗ về tâm hồn con”.

dien vien Lan Phuong
Bài đăng của nữ diễn viên trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Theo quan niệm của nữ diễn viên, việc bú sữa mẹ sẽ giúp trẻ phát triển tốt và tăng sức đề kháng tự nhiên. Chính vì vậy, Lan Phương chẳng sợ vóc dáng sồ sề hay mất hình tượng nghệ sĩ, cô luôn giữ thói quen cho con gái bú sữa mẹ từ khi mới chào đời.

Được biết, khoảng thời gian trở lại với các dự án phim ảnh gần đây, nữ diễn viên còn mang theo máy hút sữa đến phim trường để đảm bảo nguồn sữa cho con.

dien vien Lan Phuong
Bình luận của một số cư dân mạng dưới bài đăng của Lan Phương - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng của Lan Phương, người hâm mộ đồng loạt dành lời khen cho sự hy sinh của cô. Bởi lẽ nhiều phụ nữ ngại xấu, ngại mệt thường cai sữa cho con rất sớm. Trong khi đó, bé Lina nhà Lan Phương đã được 13 tháng nhưng cô vẫn chưa cho con dứt sữa. Bên cạnh đó, nhiều người còn tỏ ra ngưỡng mộ trước vóc dáng quyến rũ của bà mẹ một con Lan Phương.

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Từ khóa:   Lan Phương và con gái Lan Phương

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