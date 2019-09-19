Cộng đồng mạng lan truyền đoạn clip cô gái khỏa thân ở phố cổ Hội An và chỉ trích dữ dội. Ai nấy đều cho rằng cô nàng đã "bôi bẩn" một di sản văn hóa thiêng liêng được nhiều người yêu mến, bảo vệ.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh cô gái trẻ khỏa thân, cầm nón che vòng một trên nóc nhà ở phố cổ Hội An thu hút sự quan tâm của đông đảo mọi người. Đoạn clip cô gái khỏa thân ở phố cổ Hội An được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi và nhận về vô số ý kiến chỉ trích. Ai nấy đều cho rằng cô gái đã "bôi bẩn" Hội An, một di sản văn hóa thiêng liêng đang được bảo tồn, gìn giữ.

Cô gái khỏa thân ở phố cổ Hội An bị ném đá dữ dội - Ảnh cắt từ clip "Vẻ đẹp của Hội An nằm ở những mái ngói cũ phủ đầy rêu phong, những con đường ngập trong sắc đỏ của đèn lồng, những bức hoành phi được chạm trổ tinh vi, là vẻ đẹp của văn hóa và tâm hồn, không thể đứng chung khung hình với những thứ phản cảm, dung tục", tài khoản Khoa Nguyễn bình luận.

Hành động bị cho là 'bôi bẩn' Hội An - Ảnh cắt từ clip

Vẻ đẹp trầm lắng, truyền thống của Hội An không thể dung dưỡng hành vi phản cảm này - Ảnh cắt từ clip "Cô gái này rất đẹp nhưng không phù hợp với Hội An. Cô ta nên khoe thân ở chỗ khác. Hội An giản dị, đằm thắm, mang nét duyên thầm chứ không phải phô bày xác thịt như thế này", tài khoản Hằng Minh bày tỏ.

"Mong cơ quan chức năng Hội An sớm vào cuộc và xử phạt hành vi phản cảm, 'bôi bẩn' văn hóa truyền thống này", tài khoản My Trần cho biết. Trước đó, một nhóm bạn trẻ từng gây xôn xao mạng xã hội khi ăn mặc phản cảm, tạo dáng chụp hình lố lăng tại một ngôi chùa nổi tiếng ở Đà Lạt. Nhóm bạn trẻ bị chỉ trích vì ăn mặc hở hang khi đi chùa - Ảnh: FB Cô gái bị ném đá nhiều nhất vì mặc váy cũn cỡn vào chùa - Ảnh: FB Theo những hình ảnh được cư dân mạng chia sẻ, nhóm bạn nữ gồm 4 người chụp hình kỷ niệm tại chùa Linh Phước. Trong đó có 2 cô gái mặc váy ngắn. Đặc biệt, người mặc chiếc váy sơ mi dáng suông... rất ngắn còn đi hẳn vào trong chùa, tạo dáng chụp ảnh khiến dân mạng không khỏi bức xúc.

Cô gái mặc quần lọt khe, phô nguyên vòng 3 phản cảm khi đi tập gym Cô gái trẻ bị lên án vì ăn mặc phản cảm, cố tình khoe thân khi đi tập gym. Nhiều người cho rằng cô nàng thừa biết chiếc quần ngắn đến lộ nguyên vòng 3 nhưng vẫn cố tình mặc để câu kéo sự chú ý.

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