Bức ảnh gái xinh lộ vòng 1 'bức người' trong siêu thị điện máy gây bão mạng

Bức ảnh gái xinh lộ vòng 1 trong siêu thị điện máy hiện đang được cộng đồng mạng chia sẻ và bình luận với nhiều ý kiến trái chiều.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh các cô gái ăn mặc phản cảm thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Mới đây, bức ảnh cô gái mặc váy 2 dây khoe vòng 1 ngồn ngộn trong siêu thị điện máy tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán.

Có thể thấy cô gái có gương mặt xinh đẹp và nước da trắng. Tuy nhiên khi cô cúi xuống chọn hàng đã vô tình để lộ vòng 1 khủng cùng chiếc váy bị kéo lên cao quá nửa đùi. Hình ảnh này nhanh chóng được người xung quanh ghi lại và đăng lên mạng xã hội.

Bức ảnh gái xinh lộ vòng 1 trong siêu thị gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: FB

Ngay sau khi xuất hiện, bức ảnh gái xinh lộ vòng 1 trong siêu thị nhận về vô số ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều cho rằng cô nàng ăn mặc kém duyên gây khó chịu cho người khác: "Giới trẻ bây giờ sống thoáng quá nhỉ"; "Gợi cảm và phản cảm chỉ cách nhau một gang tay"; "Mặc như không mặc vậy, ghê quá!"; "Hình như cô ấy không mặc nội y"...

Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có một số ý kiến bênh vực cho cô gái: "Chắc cô ấy cũng không biết bị lộ nhiều vậy"; "Có lẽ không cố ý đâu"; "Người chụp bức ảnh còn vô duyên hơn gấp vạn lần"; "Sao không nhắc người ta một tiếng mà lại đăng lên mạng làm trò mua vui"...

Hiện bức ảnh gái xinh lộ vòng 1 vẫn đang được cư dân mạng chia sẻ và bàn luận nhiệt tình.

Gái xinh mặc áo trông như đồ lót, cố tình khoe thân giữa đường bị dân mạng 'ném đá' Không ai phủ nhận thân hình của cô gái rất đẹp nhưng cách ăn mặc phản cảm vẫn khiến nhiều người không thể chấp nhận được.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/buc-anh-gai-xinh-lo-vong-1-buc-nguoi-trong-sieu-thi-dien-may-gay-bao-mang-337520.html