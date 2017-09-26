Mới đây, Đoan Trang đã chia sẻ bức tâm thư vừa chứa đựng nhiều tình cảm lại vừa dí dỏm, hài hước thu hút đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng.

"Nhiều người nghĩ rằng số em sung sướng, nhưng thực chất trước khi lấy anh làm chồng em cũng từng tan nát cõi lòng sau một vài mối tình lòng vòng. Đúng là khi chưa đủ duyên, đôi lúc em chẳng là chính mình, và còn cảm thấy rất là tự ái! Có những giai đoạn em trở nên tự ti nữa là đằng khác. Nhưng khi ở bên anh, em thấy mình thật tự nhiên, thậm chí trở nên rất tự tin, nhưng may là em chưa từng tự kiêu - mà miền Nam hay gọi là tự cao!

"Thỏi socola biết hát" làm không ít khán giả kinh ngạc khi cho biết ông xã ngoài là người bạn đời còn là ba mẹ dạy cho nữ ca sĩ nhiều điều trong cuộc sống.

Anh cũng như ba mẹ, đã dạy cho em nhiều điều, nên những khi anh đi công tác em ở nhà cũng phải biết tự quán xuyến. Được anh chiều chuộng nhưng em thấy mình vẫn rất tự chủ, vì thế mình cũng đã dạy được cho bé Sol sớm có bản tính tự lập. Vì thế, em rất đỗi tự hào"- nữ ca sĩ bộc bạch.

Bên cạnh đó, Đoan Trang bất ngờ "khoe" sở đoản của mình khiến nhiều người hâm mộ không khỏi bật cười. Bà mẹ một con tiết lộ: "Mặc dù em cũng có chút hạn chế khả năng bếp núc nhưng em cũng chưa từng để anh phải tự túc, vì ít ra em cũng đã tự tay làm cho anh mấy lần omplette rồi. Sống với anh, em thấy mình rất an nhiên tự tại. Sinh đẻ hay tất cả những gì khó khăn anh và gia đình luôn bên cạnh nên em chưa từng rơi vào trầm cảm, và tóm lại rất may là em chưa bị tự kỷ... Cảm ơn anh!".

Ngay sau khi chia sẻ, bức thư của "Thỏi socola biết hát" nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng cũng như nhiều bình luận ngưỡng mộ và chúc mừng hạnh phúc mà nữ ca sĩ đang có.

Một số bình luận như: "Chị dễ thương, viết thư cũng dễ thương nữa. Chúc gia đình anh chị hạnh phúc mỹ mãn", "Chị Trang là hạnh phúc luôn rồi. Chúc chị luôn hạnh phúc bên gia đình mình nhé"...

Năm 2012, hôn lễ ấm cúng diễn ra tại TP.HCM đã kết thúc cuộc sống độc thân của "Thỏi socola biết hát". Đoan Trang chính thức theo chàng rể điển trai người Thụy Điển "về dinh" ở tuổi 34.