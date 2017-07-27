Mới đây, Đức An và Phan Như Thảo khoe những hình ảnh hạnh phúc khi cùng nhau sang Mỹ để du lịch và gặp gỡ người thân trong gia đình thì vợ cũ Đức An - siêu mẫu Ngọc Thúy - lại “điên tiết” và tố chồng cũ sang Mỹ là để tẩu tán tài sản.

Song, trước thông tin trên, Phan Như Thảo vẫn rất thản nhiên và vui vẻ bên gia đình chồng tại Mỹ. Mới đây, người đẹp đã livestream chia sẻ niềm hạnh phúc của cả gia đình khi gặp nhau. Qua clip có thể thấy tình cảm mẹ chồng và nàng dâu rất tốt. Người đẹp luôn tươi cười và nói chuyện vui vẻ với mẹ chồng trong khi đó đại gia Đức An đang trổ tài nấu nướng khá chuyên nghiệp.

Được cho là vợ thứ 4 của Đức An nhưng nữ diễn viên được gia đình chồng đối xử rất tốt. Cô còn được mẹ chồng đưa đi xem ảnh gia đình. Đặc biệt, qua đoạn livestream trên facebook cá nhân có thể thấy, người đẹp rất tự nhiên và thoải mái, cô vừa trò chuyện vui vẻ với gia đình chồng vừa chăm con.

Sau khi clip được đăng tải, nhiều fan đã bày tỏ sự vui mừng và chúc phúc cho người đẹp vì đã tìm được gia đình chồng tốt.