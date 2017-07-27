Bội phục trước hành động của Phan Như Thảo khi chồng bị vợ cũ tố sang Mỹ để tẩu tán tài sản

Hậu trường 27/07/2017 17:09

Bị Ngọc Thúy "bóc mẻ" Đức An tạo hiện trường giả, lén lút sang Mỹ để tẩu tán tài sản thì Phan Như Thảo vẫn thản nhiên livestream chia sẻ clip hạnh phúc của đại gia đình tại Mỹ.

Mới đây, Đức An và Phan Như Thảo khoe những hình ảnh hạnh phúc khi cùng nhau sang Mỹ để du lịch và gặp gỡ người thân trong gia đình thì vợ cũ Đức An - siêu mẫu Ngọc Thúy - lại “điên tiết” và tố chồng cũ sang Mỹ là để tẩu tán tài sản.

Bội phục trước hành động của Phan Như Thảo khi chồng bị vợ cũ tố sang Mỹ để tẩu tán tài sản - Ảnh 1
Ngọc Thúy lên tiếng khi biết chồng cũ Đức An và vợ đang ở Mỹ - Ảnh: Facebook

Song, trước thông tin trên, Phan Như Thảo vẫn rất thản nhiên và vui vẻ bên gia đình chồng tại Mỹ. Mới đây, người đẹp đã livestream chia sẻ niềm hạnh phúc của cả gia đình khi gặp nhau. Qua clip có thể thấy tình cảm mẹ chồng và nàng dâu rất tốt. Người đẹp luôn tươi cười và nói chuyện vui vẻ với mẹ chồng trong khi đó đại gia Đức An đang trổ tài nấu nướng khá chuyên nghiệp.

Bội phục trước hành động của Phan Như Thảo khi chồng bị vợ cũ tố sang Mỹ để tẩu tán tài sản - Ảnh 2
Phan Như Thảo thản nhiên livestream vui vẻ bên gia đình chồng - Ảnh: Facebook

Được cho là vợ thứ 4 của Đức An nhưng nữ diễn viên được gia đình chồng đối xử rất tốt. Cô còn được mẹ chồng đưa đi xem ảnh gia đình. Đặc biệt, qua đoạn livestream trên facebook cá nhân có thể thấy, người đẹp rất tự nhiên và thoải mái, cô vừa trò chuyện vui vẻ với gia đình chồng vừa chăm con.

Bội phục trước hành động của Phan Như Thảo khi chồng bị vợ cũ tố sang Mỹ để tẩu tán tài sản - Ảnh 3
Phan Như Thảo cùng chồng và con sang Mỹ du lịch và thăm gia đình - Ảnh: Facebook

Bội phục trước hành động của Phan Như Thảo khi chồng bị vợ cũ tố sang Mỹ để tẩu tán tài sản - Ảnh 4
Như Thảo - Đức An hạnh phúc khi sang Mỹ - Ảnh: Internet

Sau khi clip được đăng tải, nhiều fan đã bày tỏ sự vui mừng và chúc phúc cho người đẹp vì đã tìm được gia đình chồng tốt.

Bội phục trước hành động của Phan Như Thảo khi chồng bị vợ cũ tố sang Mỹ để tẩu tán tài sản - Ảnh 5
Fan tỏ ra "ganh tỵ" và chúc mừng Phan Như Thảo - Ảnh: Facebook

Từ khóa:   Phan Như Thảo Đại gia Đức An Ngọc Thúy và Phan Như Thảo

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