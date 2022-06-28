'Bóc mẽ' nhan sắc thật của Hoa hậu Ngọc Châu qua camera thường, liệu có còn xinh đẹp 'như lời đồn'?

Hậu trường 28/06/2022 10:17

Nhan sắc của Tân Hoa hậu Ngọc Châu chưa qua chỉnh sửa khiến ai nấy đều bất ngờ và ngỡ ngàng.

Vào ngày 25/6 vừa qua, chủ nhân của chiếc vương miện danh giá của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (Miss Universe Vietnam 2022) đã thuộc về người đẹp Tây Ninh - Nguyễn Thị Ngọc Châu. Cô còn được khán giả biết đến lần đầu tiên thông qua chương trình truyền hình thực tế Vietnam's Next Top Model 2016. Và 6 năm sau, Ngọc Châu một lần nữa trở thành tâm điểm khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Sự nghiệp, cuộc sống của cô bước sang một trang mới.

Và sau đêm chung kết, Top 3 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam hiện đang rất tất bật với các hoạt động. Cũng tại đây, nhiều khoảnh khắc do "người qua đường" chụp lại đã "bóc mẽ" được nhan sắc thật của Tân Hoa hậu Ngọc Châu

'Bóc mẽ' nhan sắc thật của Hoa hậu Ngọc Châu qua camera thường, liệu có còn xinh đẹp 'như lời đồn'? - Ảnh 1
Không cần qua chỉnh sửa, Ngọc Châu vẫn cuốn hút người khác với nhan sắc xinh đẹp - Ảnh: Internet
'Bóc mẽ' nhan sắc thật của Hoa hậu Ngọc Châu qua camera thường, liệu có còn xinh đẹp 'như lời đồn'? - Ảnh 2
Đường nét khuôn mặt hoàn hảo của Ngọc Châu - Ảnh minh họa: Internet

Qua loạt ảnh, nhan sắc và thần thái của Ngọc Châu khi chụp qua camera thường vẫn vô cùng cuốn hút. Đường nét khuôn mặt nhỏ nhắn, hoàn hảo, ánh mắt rạng ngời và đôi môi luôn nở nụ cười tươi tắn của Ngọc Châu khiến ai nhìn vào cũng dễ dàng có cảm tình. Ngắm nhìn nhan sắc thật của nàng tân hoa hậu, ai nấy cũng đều gật gù cho rằng cô hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022. 

Trước đó, trong đêm chung kết, sau khi vương miện được trao, khoảnh khắc Ngọc Châu ăn mừng cùng người thân, bạn bè trên sân khấu cũng đã được người hâm mộ chụp lại. Dù trong mọi khoảnh khắc, Ngọc Châu đều không làm người hâm mộ thất vọng bởi nhan sắc xinh đẹp, không tì vết của mình. 

'Bóc mẽ' nhan sắc thật của Hoa hậu Ngọc Châu qua camera thường, liệu có còn xinh đẹp 'như lời đồn'? - Ảnh 3
Nhan sắc thật của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam được công chúng đánh giá cao - Ảnh: Internet
'Bóc mẽ' nhan sắc thật của Hoa hậu Ngọc Châu qua camera thường, liệu có còn xinh đẹp 'như lời đồn'? - Ảnh 4
Sự nghiệp, cuộc sống của cô bước sang một trang mới - Ảnh: Fanpage Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Nhan sắc thật của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam được công chúng đánh giá cao nhờ vẻ đẹp hoàn hảo, không tì vết. Bên cạnh đó, cô nàng còn chinh phục khán giả bởi phần thi ứng xử tự tin, đúng chủ đề và khả năng tiếng Anh lưu loát. Có thể nói, việc Ngọc Châu lên ngôi Hoa hậu đã làm hài lòng rất nhiều người hâm mộ sắc đẹp Việt Nam. 

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Ngọc Châu tiết lộ bất ngờ về chuyện tình cảm

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Ngọc Châu tiết lộ bất ngờ về chuyện tình cảm

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - Ngọc Châu tiết lộ bất ngờ về chuyện tình cảm của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Ngọc Châu Nguyễn Thị Ngọc Châu Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 32 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 32 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 7 giờ 57 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 32 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 32 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 47 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 11 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An