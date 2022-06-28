'Bóc mẽ' nhan sắc thật của Hoa hậu Ngọc Châu qua camera thường, liệu có còn xinh đẹp 'như lời đồn'?

Vào ngày 25/6 vừa qua, chủ nhân của chiếc vương miện danh giá của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (Miss Universe Vietnam 2022) đã thuộc về người đẹp Tây Ninh - Nguyễn Thị Ngọc Châu. Cô còn được khán giả biết đến lần đầu tiên thông qua chương trình truyền hình thực tế Vietnam's Next Top Model 2016. Và 6 năm sau, Ngọc Châu một lần nữa trở thành tâm điểm khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Sự nghiệp, cuộc sống của cô bước sang một trang mới.

Và sau đêm chung kết, Top 3 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam hiện đang rất tất bật với các hoạt động. Cũng tại đây, nhiều khoảnh khắc do "người qua đường" chụp lại đã "bóc mẽ" được nhan sắc thật của Tân Hoa hậu Ngọc Châu.