'Bóc mẽ' nhan sắc thật của Hoa hậu Ngọc Châu qua camera thường, liệu có còn xinh đẹp 'như lời đồn'?

Nhan sắc của Tân Hoa hậu Ngọc Châu chưa qua chỉnh sửa khiến ai nấy đều bất ngờ và ngỡ ngàng.
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Vào ngày 25/6 vừa qua, chủ nhân của chiếc vương miện danh giá của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (Miss Universe Vietnam 2022) đã thuộc về người đẹp Tây Ninh - Nguyễn Thị Ngọc Châu. Cô còn được khán giả biết đến lần đầu tiên thông qua chương trình truyền hình thực tế Vietnam's Next Top Model 2016. Và 6 năm sau, Ngọc Châu một lần nữa trở thành tâm điểm khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Sự nghiệp, cuộc sống của cô bước sang một trang mới.
Và sau đêm chung kết, Top 3 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam hiện đang rất tất bật với các hoạt động. Cũng tại đây, nhiều khoảnh khắc do "người qua đường" chụp lại đã "bóc mẽ" được nhan sắc thật của Tân Hoa hậu Ngọc Châu.
Qua loạt ảnh, nhan sắc và thần thái của Ngọc Châu khi chụp qua camera thường vẫn vô cùng cuốn hút. Đường nét khuôn mặt nhỏ nhắn, hoàn hảo, ánh mắt rạng ngời và đôi môi luôn nở nụ cười tươi tắn của Ngọc Châu khiến ai nhìn vào cũng dễ dàng có cảm tình. Ngắm nhìn nhan sắc thật của nàng tân hoa hậu, ai nấy cũng đều gật gù cho rằng cô hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022.
Trước đó, trong đêm chung kết, sau khi vương miện được trao, khoảnh khắc Ngọc Châu ăn mừng cùng người thân, bạn bè trên sân khấu cũng đã được người hâm mộ chụp lại. Dù trong mọi khoảnh khắc, Ngọc Châu đều không làm người hâm mộ thất vọng bởi nhan sắc xinh đẹp, không tì vết của mình.
Nhan sắc thật của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam được công chúng đánh giá cao nhờ vẻ đẹp hoàn hảo, không tì vết. Bên cạnh đó, cô nàng còn chinh phục khán giả bởi phần thi ứng xử tự tin, đúng chủ đề và khả năng tiếng Anh lưu loát. Có thể nói, việc Ngọc Châu lên ngôi Hoa hậu đã làm hài lòng rất nhiều người hâm mộ sắc đẹp Việt Nam.