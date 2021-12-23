Bố Già 'out top' Oscar, Trấn Thành vẫn đón tin vui 'động trời' sau loạt biến cố, bài đăng dài đủ thấy chính chủ phấn khởi đến mức nào

Mới đây, sau khi bất ngờ trượt top đề cử tại lễ trao giải Oscar danh giá, Trấn Thành vẫn đón loạt tin vui khiến fan hâm mộ phấn khởi.

Mới đây, báo Lao Động đưa tin, ngày 22/12, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ đã công bố danh sách rút gọn cho 10 hạng mục của giải thưởng điện ảnh Oscar 2022. Tại hạng mục Phim nước ngoài hay nhất (International Feature), danh sách rút gọn có 15 phim được chọn. Đại diện của Việt Nam là “Bố già” không có mặt trong danh sách này. Như vậy, Bố già đã dừng chân ở vòng loại Oscar lần thứ 94. Trượt đề cử quốc tế một cách tiếc nuối, nhưng Bố Già đã 'làm nên chuyện' ở thị trường phim Việt - Ảnh: FBNV Thông tin này đã khiến fan hâm mộ của nam MC vô cùng tiếc nuối. Tuy nhiên cách đây ít giờ, để an ủi, đồng thời thông báo tin vui đến CĐM, Trấn Thành đã đăng tải trên trang cá nhân, thông báo loạt tin vui liên quan đến phim Bố Già.

Bài đăng của Trấn Thành - Ảnh chụp màn hình Cụ thể, nam MC đã tổng kết lại hàng loạt các giải thưởng danh giá trong nước mà bộ phim điện ảnh Bố Già đã đạt được. Anh vui sướng cho biết: "Em xin được tổng kết lại:

Tính đến thời điểm này, Bố Già đã may mắn, vinh dự nhận được 13 giải thưởng: BÔNG SEN VÀNG: - Phim điện ảnh BÔNG SEN BẠC. - Diễn viên nam chính xuất sắc nhất: Tuấn Trần. - Diễn viên nữ phụ xuất sắc nhất: Ngân Chi. - Biên kịch xuất sắc nhất: Trấn Thành, A Quay, Team An Nhi. CÁNH DIỀU VÀNG: - Phim điện ảnh CÁNH DIỀU VÀNG. - Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Tuấn Trần. - Đạo diễn hình ảnh xuất sắc nhất: Diệp Thế Vinh. NGÔI SAO XANH: - Phim điện ảnh hay nhất. - Đạo diễn xuất sắc nhất: Vũ Ngọc Đãng - Trấn Thành. - Nam diễn viên chính được yêu thích nhất: Trấn Thành. - Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Tuấn Trần. - Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Lê Giang. Viet Film Fest: - Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Trấn Thành. Trấn Thành vô cùng biết ơn quý vị khán giả và hội đồng nghệ thuật các liên hoan phim đã ưu ái, thương yêu và tin tưởng để trao tặng cho Trấn Thành và đoàn làm phim BỐ GIÀ những nguồn động lực vô giá này. Chúng tôi chân thành cảm tạ và sẽ tiếp tục cố gắng không ngừng để không phụ lòng quý vị đã yêu thương. Hẹn gặp lại ở những bộ phim tiếp theo của Trấn Thành. Yêu tất cả mọi người". Bộ phim 'oanh tạc' màn ảnh rộng đầu năm 2021 - Ảnh: Internet Được biết, Bố Già là bộ phim điện ảnh đầu tiên do chính anh tham gia đạo diễn. Với nội dung gần gũi nhưng sâu sắc, "đứa con tinh thần" của ông xã Hari Won tiếp được gọi tên ở cái lễ trao giải vô cùng danh giá, khẳng định được giá trị của bộ phim.

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