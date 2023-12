Mới đây, sau khi đại thắng ở lễ trao giải Ngôi Sao Xanh, Trấn Thành bất ngờ nhận tin dữ trong sự nghiệp khiến cho fan hâm mộ vô cùng tiếc nuối.

Theo nguồn tin từ báo Lao Động, ngày 22/12, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ đã công bố danh sách rút gọn cho 10 hạng mục của giải thưởng điện ảnh Oscar 2022. Tại hạng mục Phim nước ngoài hay nhất (International Feature), danh sách rút gọn có 15 phim được chọn. Đại diện của Việt Nam là “Bố già” không có mặt trong danh sách này. Như vậy, Bố già đã dừng chân ở vòng loại Oscar lần thứ 94.

Bộ phim 'out top' một cách đáng tiếc - Ảnh: Internet

Trong số 15 phim được chọn vào danh sách rút gọn, chỉ có 3 đại diện đến từ châu Á là: “Drive my car” (Nhật Bản), “A Hero” (Iran) và “Lunana: A Yak in the Classroom” (Bhutan). “Drive my car” và “A Hero” được xem là hai ứng viên nặng kí do trước đó đã đạt rất nhiều giải thưởng danh giá trong năm nay trước khi đến với Oscar 2022.

Vai diễn ấn tượng của nam MC trong Bố Già - Ảnh: Internet

Thông tin này này ngay lập tức khiến cho người hâm mộ của Trấn Thành vô cùng nuối tiếc. Trước đó, nam MC từng hồ hởi khi Bố già được chọn là bộ phim đại diện Việt Nam tham dự Oscar 2022. Bộ phim sẽ được gửi đi tranh vòng sơ hoại ở hạng mục Phim quốc tế hay nhất của lễ trao giải phim ảnh lớn nhất nhì hành tinh này.

Trấn Thành vừa đại thắng tại Ngôi Sao Xanh - Ảnh: Internet

Mặc dù bị loại đáng tiếc, song không thể phủ nhận sức hút của bộ phim do Trấn Thành và Vũ Ngọc Đãng làm đạo diễn. Mới đây, tại lễ trao giải Ngôi Sao Xanh, Bố Già và ekip đã xuất sắc "ẵm" trọn 6 giải từ cá nhân đến cả ekip.

