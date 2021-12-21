'5 lần 7 lượt' bị kẻ xấu lợi dụng hình ảnh nhằm trục lợi, Trấn Thành đăng đàn tha thiết xin CĐM một điều

Hậu trường 21/12/2021 17:10

Trấn Thành đăng đàn chia sẻ gay gắt về việc bị kẻ xấu lợi dụng hình ảnh để bán sản phẩm kém chất lượng. 

Việc nghệ sĩ làm gương mặt đại diện cho các nhãn hàng đã không còn xa lạ đối với người tiêu dùng. Nhờ vào hình ảnh của người nổi tiếng nên mặt hàng được biết đến rộng rãi hơn, chính vì vậy mà hiện tại nhiều nhãn hàng đã ký hợp đồng với các ca sĩ, diễn viên nổi tiếng. Tuy nhiên, cũng có không ít trường hợp nghệ sĩ Việt bị lợi dụng hình ảnh một cách thản nhiên trên MXH khiến không ít người bức xúc lên tiếng.

Chiều ngày 21/12, Trấn Thành đăng đàn chia sẻ gay gắt về việc bị kẻ xấu lợi dụng hình ảnh để bán sản phẩm kém chất lượng. 

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Bài đăng của ông xã Hari Won - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, nam MC viết: "Hiện tại có nhiều bên lợi dụng hình ảnh của Thành và T.N để lừa đảo, bán hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng nên bà con cảnh giác giúp em nha. Mọi người đừng ham giá rẻ mà mua phải hàng giả vừa không ngon, lại nguy hại cho sức khoẻ nữa.

Em và công ty đang làm việc với các cơ quan chức năng để ngăn chặn và chấm dứt tình trạng này, mong bà con thông cảm. Bà con share bài viết và cảnh báo mọi người giùm em".

Theo đó, có không ít đối tượng đã lợi dụng hình ảnh của ông xã Hari Won cùng công ty T.N để lừa đảo, bán hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng, gây hại đến sức khỏe người tiêu dùng.

Đính kèm bài viết, Trấn Thành đăng tải loạt ảnh giúp người tiêu dùng phân biệt được hàng giả và hàng thật để tránh nhầm lẫn.

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Nam MC nhiều lần bị lợi dụng hình ảnh cá nhân - Ảnh: Internet

Đây không phải là lần đầu tiên vợ chồng Hari - Trấn Thành bị các đối tượng trên MXH lấy hình ảnh để quảng cáo hàng giả. Trước đó, Hari Won cũng từng bức xúc về việc hai vợ chồng bị tố bán nước hoa giả trong khi trên thực tế, nữ ca sĩ và ông xã chỉ có sở thích sưu tầm nước hoa, dầu thơm, ngoài ra không buôn bán hay làm đại diện cho bất kỳ nhãn hàng nào.

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Hình ảnh của cặp vợ chồng quyền lực nhất nhì Showbiz Việt bị sử dụng để quảng cáo nước hoa - Ảnh: Internet

Việc làm trên không chỉ tác động đến doanh số bán hàng công ty mà gây ảnh hưởng trực tiếp tới hình ảnh uy tín của Trấn Thành. Vậy nên, cuối bài đăng, nam MC mong muốn khán giả hãy cảnh giác hơn trong việc lựa chọn sản phẩm chính hãng, để tránh “tiền mất tật mang”.

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Từ khóa:   Trấn Thành hari won Hari Won - Trấn Thành

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