Biểu cảm của nhóc tỳ Leon khi đi học một mình, fan hâm mộ lo lắng cho tình hình sức khỏe hiện tại của nhóc tỳ Lisa?

Hậu trường 20/09/2022 09:55

Hồ Ngọc Hà đã đăng tải đoạn clip cập nhật tình hình mới nhất của hai nhóc tỳ Leon và Lisa. Leon đi học một mình vì thiếu vắng Lisa khiến fan hâm mộ không khỏi lo lắng cho cô bé.

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý là cặp đôi luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng nhất là khi hạ sinh hai nhóc tì Lisa - Leon. Các bé có độ nổi tiếng không kém ba mẹ, càng lớn càng có nhiều hoạt động thú vị, được hội "fan cứng" quan tâm săn đón. Đây là động lực để nữ ca sĩ chia sẻ các khoảnh khắc đời thường của gia đình trên trang cá nhân của hai nhóc tỳ nhiều hơn.

Biểu cảm của nhóc tỳ Leon khi đi học một mình, fan hâm mộ lo lắng cho tình hình sức khỏe hiện tại của nhóc tỳ Lisa? - Ảnh 1
Gia đình Hồ Ngọc Hà và Kim Lý - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, gần đây, Hồ Ngọc Hà ít khi chia sẻ khoảnh khắc của hai nhóc tỳ và nữ ca sĩ cũng chia sẻ lý do là Leon và Lisa đang chiến đấu với bệnh sốt của trẻ nên không có nhiều hoạt động để đăng tải hình ảnh khiến fan hâm mộ không khỏi lo lắng.

Mới đây, nữ ca sĩ ‘Cả một trời thương nhớ’ khiến fan thở phào nhẹ nhõm khi đăng tải đoạn clip cập nhật tình hình mới nhất của hai nhóc tỳ Leon và Lisa. Leon hiện tại đã đi học nhưng phải học một mình vì Lisa vẫn chưa khỏi bệnh hẳn.

Biểu cảm của nhóc tỳ Leon khi đi học một mình, fan hâm mộ lo lắng cho tình hình sức khỏe hiện tại của nhóc tỳ Lisa? - Ảnh 2
Leon đi học một mình vì Lisa chưa khỏi bệnh hẳn - Ảnh: IGNV

Trong đoạn clip, Leon đi học một mình nhưng liên tục hỏi về Lisa, cầm giày của bạn học có vẻ giống giày ‘Lisa shoes’. Nhưng khi được mẹ Hà xác nhận không phải của Lisa thì cậu nhóc liền mếu máo khiến fan vừa bật cười nhưng cũng vừa lo lắng cho tình hình sức khỏe của Lisa.

Biểu cảm của nhóc tỳ Leon khi đi học một mình, fan hâm mộ lo lắng cho tình hình sức khỏe hiện tại của nhóc tỳ Lisa? - Ảnh 3
Biểu cảm của nhóc tỳ Leon khi đi học một mình, fan hâm mộ lo lắng cho tình hình sức khỏe hiện tại của nhóc tỳ Lisa? - Ảnh 4 
Biểu cảm của nhóc tỳ Leon khi đi học một mình, fan hâm mộ lo lắng cho tình hình sức khỏe hiện tại của nhóc tỳ Lisa? - Ảnh 5

Biểu cảm của Leon khi không có Lisa đi học cùng - Ảnh: IGNV

Biểu cảm của nhóc tỳ Leon khi đi học một mình, fan hâm mộ lo lắng cho tình hình sức khỏe hiện tại của nhóc tỳ Lisa? - Ảnh 6
Các fan hâm mộ thương cảm cho Leon - Ảnh: Chụp màn hình

Tiếp theo bài viết về tình hình của Leon, Hồ Ngọc Hà cũng đăng tải đoạn clip về sức khỏe của Lisa. Hiện tại, Lisa vừa mới khỏi bệnh và có phần tươi tắn hơn. Cô bé cũng liên tục hỏi về em trai Leon khiến fan hâm một không khỏi thương cảm cho 2 chị em. 

Biểu cảm của nhóc tỳ Leon khi đi học một mình, fan hâm mộ lo lắng cho tình hình sức khỏe hiện tại của nhóc tỳ Lisa? - Ảnh 7
Biểu cảm của nhóc tỳ Leon khi đi học một mình, fan hâm mộ lo lắng cho tình hình sức khỏe hiện tại của nhóc tỳ Lisa? - Ảnh 8
Biểu cảm của nhóc tỳ Leon khi đi học một mình, fan hâm mộ lo lắng cho tình hình sức khỏe hiện tại của nhóc tỳ Lisa? - Ảnh 9

 Hồ Ngọc Hà chia sẻ tình hình hiện tại của Lisa - Ảnh: IGNV 

Fan hâm mộ cũng phần nào thở phào nhẹ nhõm khi Lisa cũng vừa khỏi bệnh và chuẩn bị đi học cùng em trai Leon.

Biểu cảm của nhóc tỳ Leon khi đi học một mình, fan hâm mộ lo lắng cho tình hình sức khỏe hiện tại của nhóc tỳ Lisa? - Ảnh 10
Fan hâm mộ thương cảm cho Lisa - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, hai nhóc tỳ Lisa - Leon nhà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý là một trong những cặp nhóc tỳ hot nhất showbiz Việt với lượt follow và thả tim khủng. Những khoảnh khắc đời thường thường của cặp song sinh nhà Hà Hồ luôn được các fan hâm mộ yêu thích và đón chờ.

Hồ Ngọc Hà tiết lộ tình trạng sức khỏe hiện tại của Leon - Lisa khiến fan hâm mộ không khỏi lo lắng?

Hồ Ngọc Hà tiết lộ tình trạng sức khỏe hiện tại của Leon - Lisa khiến fan hâm mộ không khỏi lo lắng?

Thời gian gần đây, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý không thường xuyên khoe những khoảnh khắc tinh nghịch của cặp song sinh Lisa-Leon khiến nhiều người hâm mộ không khỏi lo lắng. Mới đây, Hồ Ngọc Hà có những chia sẻ trên mạng xã hội về tình hình sức khỏe của Lisa - Leon.

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà - Kim Lý Leon - Lisa con Hồ Ngọc Hà vbiz

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