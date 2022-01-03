Biệt thự nhà vườn như khu nghỉ dưỡng hạng sang của vợ chồng Trường Giang xây cho ái nữ

Vợ chồng Trường Giang sở hữu khu nhà vườn đẹp nức tiếng y như resort cao cấp khiến cư dân mạng vô cùng ngưỡng mộ.

Mới đây, Trường Giang khoe ảnh đầu năm vui chơi cùng ái nữ Destiny tại cơ ngơi nhà vườn của mình khiến cứ dân mạng trầm trồ không thôi. Trong ảnh, hai cha con nhà danh hài đang thưởng trà vô cùng khoan khoái trong khung cảnh bình yên, hòa mình vào với thiên nhiên. Hai cha con Trường Giang thưởng trà nhàn nhã tại nhà vườn y như resort của chính mình

Thu hút sự chú ý của cư dân mạng hơn cả lại chính là quanh cảnh xung quanh trong loạt ảnh của Trường Giang. Được biết, đây chính là cơ ngơi nhà vườn của đôi vợ chồng trẻ. Trước đó, Nhã Phương cũng đã hé lộ hình ảnh ông xã và con gái vui chơi tại chốn yên bình này. Được thiết kế như khu nghỉ dưỡng, nhà vườn của Trường Giang rộng rãi, thoáng mát, hòa hợp với thiên nhiên khi xung quanh chủ yếu là cây xanh tạo không khí vô cùng trong lành, thích hợp cho những ngày nghỉ cuối tuần dành cho gia đình nhỏ.

Nhà vườn của Trường Giang được thiết kế vô cùng hài hòa với thiên nhiên Mang hơi hướng không gian resort, nhà vườn khiến cư dân mạng xuýt xoa vì phong cảnh “non nước hữu tình” vô cùng bắt mắt. Loạt ảnh khiến ai nấy đều thích thú vì ngắm nhìn quang cảnh thôi “đã mắt” lắm rồi. Netizen cho rằng cơ ngơi này của nam danh hài đã ngốn số tiền “cực khủng” của cặp đôi. Nhưng như vậy mới mang đậm chất và phong cách giản dị, chan hòa với thiên nhiên của Trường Giang. Tổ ấm nhỏ thường hay lui về "resort" này để nghỉ dưỡng và tận hưởng không khí thanh bình Sau khi kết hôn, cuộc sống của Trường Giang – Nhã Phương viên mãn hơn khi đón bé gái đầu lòng Destiny. Tháng 1/2019, nữ diễn viên được cho là hạ sinh tiểu công chúa, nhưng phải hơn nửa năm sau mới xác nhận tin vui. Cũng như nhiều nghệ sĩ khác, Trường Giang - Nhã Phương không công khai diện mạo con gái. Họ chỉ hé lộ phần nào gương mặt nhóc tỳ với những góc chụp khéo léo, song cũng đủ cho thấy Destiny bụ bẫm, dễ thương. Sau những ngày làm việc căng thẳng, tổ ấm nhỏ lại lui về nhà vườn để tận hưởng không gian đầm ấm bên nhau.

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