Bị xóc xiểm '2 đời vợ', NSND Tự Long đáp trả khôn khéo khiến netizen 'điếng người' chẳng dám nói thêm câu nào

Nhân kỷ niệm 7 năm bên nhau, NSND Tự Long đăng tải hình ảnh gia đình hạnh phúc kèm lời nhắn đến bà xã: "Cảm ơn em và các con, mãi yêu em". Chỉ một lời nói ngắn gọn, nhưng người hâm mộ có thể cảm nhận được sự yêu thương của nghệ sĩ Tự Long dành cho bà xã, cũng như cách anh trân trọng hạnh phúc hiện tại.

Hay khi có một tài khoản nói anh đang “nịnh vợ”, “Táo Xã hội” lại cho rằng: “Không hẳn vậy”.

Thế nhưng, một tài khoản mạng kém duyên đã bình luận mỉa mai chuyện "2 đời vợ" của nam nghệ sĩ. Cụ thể, người này viết: "Yêu vợ hai đến thế”. Điều này, khiến anh không thể "nhắm mắt bỏ qua", lập tức đáp trả: "Đương nhiên rồi. Cảm ơn".

Cách đáp trả đầy tinh tế của “Táo Xã hội” khiến anti-fan không còn gì để nói, đồng thời càng chứng tỏ tình cảm chân thành mà nam nghệ sĩ dành cho bà xã của mình.

Tổ ấm hạnh phúc hiện tại của nghệ sĩ Tự Long. Ảnh: FBNV

Tự Long tên thật là Vũ Tự Long, sinh năm 1973 tại Bắc Ninh. Anh hoạt động trong nhiều lĩnh vực: hài, chèo và phim ảnh. Tự Long được biết đến và yêu mến nhiều khi tham gia đóng hài trong các chương trình Gặp nhau cuối tuần, Gặp nhau cuối năm... Năm 2015, Tự Long được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Nghệ sĩ Tự Long từng kết hôn với người vợ đầu tiên là Minh Trang. Hai người yêu nhau suốt bảy năm khi còn là sinh viên rồi đi đến hôn nhân. Kết quả tình yêu của họ là cậu con trai tên Vũ Tự Gia Anh, biệt danh là Teppy. Năm 2012, Tự Long và vợ lặng lẽ ly hôn. Anh cũng chưa một lần đề cập đến sự đổ vỡ này.

Đến năm 2015, nghệ sĩ Tự Long kết hôn lần hai. Vợ nghệ sĩ hài tên Minh Nguyệt, là giảng viên Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cô kém chồng 12 tuổi và có ngoại hình xinh đẹp, tính cách hiền dịu.

Bà xã của Tự Long nấu ăn ngon, khéo vun vén gia đình nên tổ ấm luôn hòa thuận, tràn ngập tiếng cười. Nữ giảng viên thích những giây phút cả nhà sum họp, thưởng thức những bữa cơm ngon cô nấu.

Trong cuộc hôn nhân thứ hai, nam nghệ sĩ cùng vợ có hai con gái và sắp sửa chào đón thành viên thứ ba. Bé đầu 7 tuổi, bé sau 3 tuổi. Nghệ sĩ hài tiết lộ con gái đầu hoạt bát, chững chạc và rất yêu thương em. Bé thứ hai tình cảm, quấn bố không rời. Hồi tháng 3 vừa qua, Tự Long hạnh phúc chia sẻ vợ đang mang thai và tiết lộ giới tính thai nhi là con trai.

Vợ chồng Tự Long thỉnh thoảng "trốn" con đi dạo cùng nhau. Nam nghệ sĩ luôn trân trọng, biết ơn sự yêu thương, chăm sóc và những hy sinh thầm lặng vợ dành cho mình. "Đằng sau một người đàn ông thành công là một người phụ nữ vất vả vì chồng", Tự Long chia sẻ.