Bị xóc xiểm '2 đời vợ', NSND Tự Long đáp trả khôn khéo khiến netizen 'điếng người' chẳng dám nói thêm câu nào

Hậu trường 10/05/2022 16:58

Không cần "đao to búa lớn", nghệ sĩ Tự Long vẫn biết cách "dằn mặt" netizen kém duyên.

Nhân kỷ niệm 7 năm bên nhau, NSND Tự Long đăng tải hình ảnh gia đình hạnh phúc kèm lời nhắn đến bà xã: "Cảm ơn em và các con, mãi yêu em". Chỉ một lời nói ngắn gọn, nhưng người hâm mộ có thể cảm nhận được sự yêu thương của nghệ sĩ Tự Long dành cho bà xã, cũng như cách anh trân trọng hạnh phúc hiện tại.

Bị xóc xiểm '2 đời vợ', NSND Tự Long đáp trả khôn khéo khiến netizen 'điếng người' chẳng dám nói thêm câu nào - Ảnh 1
NSND Tự Long và vợ kỷ niệm 7 năm về chung một nhà. Ảnh: FBNV

Khán giả gửi lời chúc mừng đến vợ chồng nghệ sĩ Tự Long và bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tổ ấm viên mãn của nam danh hài. 

Thế nhưng, một tài khoản mạng kém duyên đã bình luận mỉa mai chuyện "2 đời vợ" của nam nghệ sĩ. Cụ thể, người này viết: "Yêu vợ hai đến thế”. Điều này, khiến anh không thể "nhắm mắt bỏ qua", lập tức đáp trả: "Đương nhiên rồi. Cảm ơn". 

Bị xóc xiểm '2 đời vợ', NSND Tự Long đáp trả khôn khéo khiến netizen 'điếng người' chẳng dám nói thêm câu nào - Ảnh 2
Nghệ sĩ Tự Long đáp trả khi bị xóc xiểm trải qua "2 đời vợ". Ảnh: FBNV

Hay khi có một tài khoản nói anh đang “nịnh vợ”, “Táo Xã hội” lại cho rằng: “Không hẳn vậy”.

Cách đáp trả đầy tinh tế của “Táo Xã hội” khiến anti-fan không còn gì để nói, đồng thời càng chứng tỏ tình cảm chân thành mà nam nghệ sĩ dành cho bà xã của mình.

Bị xóc xiểm '2 đời vợ', NSND Tự Long đáp trả khôn khéo khiến netizen 'điếng người' chẳng dám nói thêm câu nào - Ảnh 3
Tổ ấm hạnh phúc hiện tại của nghệ sĩ Tự Long. Ảnh: FBNV

Tự Long tên thật là Vũ Tự Long, sinh năm 1973 tại Bắc Ninh. Anh hoạt động trong nhiều lĩnh vực: hài, chèo và phim ảnh. Tự Long được biết đến và yêu mến nhiều khi tham gia đóng hài trong các chương trình Gặp nhau cuối tuần, Gặp nhau cuối năm... Năm 2015, Tự Long được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Nghệ sĩ Tự Long từng kết hôn với người vợ đầu tiên là Minh Trang. Hai người yêu nhau suốt bảy năm khi còn là sinh viên rồi đi đến hôn nhân. Kết quả tình yêu của họ là cậu con trai tên Vũ Tự Gia Anh, biệt danh là Teppy. Năm 2012, Tự Long và vợ lặng lẽ ly hôn. Anh cũng chưa một lần đề cập đến sự đổ vỡ này.

Đến năm 2015, nghệ sĩ Tự Long kết hôn lần hai. Vợ nghệ sĩ hài tên Minh Nguyệt, là giảng viên Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cô kém chồng 12 tuổi và có ngoại hình xinh đẹp, tính cách hiền dịu. 

Bà xã của Tự Long nấu ăn ngon, khéo vun vén gia đình nên tổ ấm luôn hòa thuận, tràn ngập tiếng cười. Nữ giảng viên thích những giây phút cả nhà sum họp, thưởng thức những bữa cơm ngon cô nấu.

Trong cuộc hôn nhân thứ hai, nam nghệ sĩ cùng vợ có hai con gái và sắp sửa chào đón thành viên thứ ba. Bé đầu 7 tuổi, bé sau 3 tuổi. Nghệ sĩ hài tiết lộ con gái đầu hoạt bát, chững chạc và rất yêu thương em. Bé thứ hai tình cảm, quấn bố không rời. Hồi tháng 3 vừa qua, Tự Long hạnh phúc chia sẻ vợ đang mang thai và tiết lộ giới tính thai nhi là con trai.

Vợ chồng Tự Long thỉnh thoảng "trốn" con đi dạo cùng nhau. Nam nghệ sĩ luôn trân trọng, biết ơn sự yêu thương, chăm sóc và những hy sinh thầm lặng vợ dành cho mình. "Đằng sau một người đàn ông thành công là một người phụ nữ vất vả vì chồng", Tự Long chia sẻ.

Gia thế 'khủng' và câu chuyện xúc động của NSND Tự Long với bố mẹ

Gia thế 'khủng' và câu chuyện xúc động của NSND Tự Long với bố mẹ

Bố mẹ NSND Tự Long đều là những con người tài hoa, có đóng góp cho nghệ thuật nước nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   NS Tự Long Tự Long đáp trả antifan gia thế NSND Tự Long

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 13 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 43 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 1 giờ 43 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 2 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 2 giờ 30 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 2 giờ 43 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?