Bị vợ cũ khởi kiện, đại gia Đức An – chồng Phan Như Thảo bị tòa án Mỹ phát lệnh bắt giữ

Hiện tại, thẩm phán tòa thượng thẩm bang California, quận Santa Clara đã ký lệnh bắt giữ và buộc ông Đức An phải hầu tòa để giải quyết vụ kiện.

Chiều qua, trên các trang mạng xã hội bất ngờ xuất hiện thông tin đại gia Đức An bị tòa án Mỹ phát lệnh bắt giữ vì vợ cũ khởi kiện. Theo một số thông tin được đăng tải, Ngọc Thúy đã gửi đơn kiện chồng cũ lên tòa án Mỹ vì không thực hiện trách nhiệm chu cấp cho hai con gái suốt 10 năm qua. Phiên xử diễn ra vào tháng 4 vừa qua tại Mỹ nhưng đại gia Đức An đã vắng mặt.

Theo Ngoisao.net, chồng của người mẫu Phan Như Thảo đã thừa nhận thông tin bị tòa án Mỹ phát lệnh bắt. Tuy nhiên, đại gia Đức An lại cho rằng Ngọc Thúy đã khai man nhiều điều khiến tòa án Mỹ phát lệnh bắt giữ ông: “Cô ấy khai 10 năm nay tôi không chu cấp cho hai con gái chung. Tổng số tiền cần chu cấp đến hiện tại Ngọc Thúy tính là 35 triệu USD (mỗi năm 3,5 triệu USD)”.

Sau khi chia tay siêu mẫu Ngọc Thúy, đại gia Đức An đã kết hôn với Phan Như Thảo. Cặp đôi đã có với nhau một cô con gái đáng yêu - Ảnh: Internet

Trong khi vụ việc liên tục nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận thì cách đây vài phút, đại gia Đức An vừa đăng tải dòng trạng thái nói về tình hình hiện tại của mình với công chúng: “Anh đang cảm thấy rất hạnh phúc bên Thảo, Bồ Câu và những người thân yêu nên anh rất trân quý cái mình đang có. Với anh, như thế đã là quá đầy đủ nên anh cũng chả có nhu cầu phải đôi co hay xử lý ai. Anh luôn nghĩ mình chỉ nên sợ trời đánh chứ người đánh thì chả có gì phải sợ. Anh đã may mắn hơn biết bao nhiêu người khi có được vợ, con và bạn bè đáng quý luôn bên cạnh. Đó là cái rất nhiều người có cố gắng cả cuộc đời cũng không thể nào có được. Nhận ra được hạnh phúc đang ở ngay trước mắt mình và biết trân trọng nó mới là quan trọng chứ những lời dèm pha bên ngoài chả đáng để anh nghĩ tới”.