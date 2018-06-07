Cho rằng mình bị vợ chồng Phan Như Thảo vu khống chuyện bắt cóc bé Bồ Câu, siêu mẫu Ngọc Thúy đã đâm đơn kiện lên tòa án.

Theo báo Người lao động đưa tin, TAND TP HCM đã thụ lý vụ kiện dân sự từ bà Phạm Thị Ngọc Thúy, bị đơn là bà Phan Như Thảo với nội dung "Tranh chấp bồi thường do xâm phạm danh dự, nhân phẩm". Sau quá trình xem xét hồ sơ và chứng cứ từ bà Ngọc Thúy gửi về, TAND TP HCM cũng đã gửi giấy triệu tập đến diễn viên Phan Như Thảo, hẹn ngày giải quyết vụ kiện.

Sau thời gian im lặng, Ngọc Thúy quyết định kiện Phan Như Thảo tội xâm phạm danh dự - Ảnh: Internet Cũng theo Người lao động, tòa án yêu cầu trong vòng 15 ngày, bị đơn và những người liên quan phải nộp văn bản ý kiến về nội dung kiện tụng của nguyên đơn, đồng thời nộp các chứng cứ, yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập (nếu có). Trong đơn kiện gửi tòa án, siêu mẫu Ngọc Thúy - vợ cũ của doanh nhân Đức An yêu cầu Phan Như Thảo phải gỡ bỏ nội dung tố cô bắt cóc con gái vào chiều 17/3/2018, đồng thời lên tiếng nói rõ sự thật và phải gửi lời xin lỗi trên báo chí. Ngọc Thúy cũng đòi được bồi thường 14 triệu đồng do bị xâm phạm danh dự trong suốt thời gian bị cộng đồng mạng “ném đá”, nghi ngờ âm mưu bắt cóc bé Bồ Câu.

Phan Như Thảo đã nhận giấy triệu tập của tòa án - Ảnh: Người lao động Gia đình nhỏ của Phan Như Thảo và doanh nhân Đức An - Ảnh: Internet Cách đây ít tháng, Phan Như Thảo khiến fan vô cùng hoang mang khi chia sẻ thông tin con gái bị bắt cóc hụt. Người đẹp kể rằng lúc đang đi dạo trước một khách sạn lớn tại trung tâm Quận 1 thì bất ngờ bị 3 đối tượng hung dữ tiến đến gây gổ. Một kẻ giằng co, đánh nhau với doanh nhân Đức An và có ý muốn bắt bé Bồ Câu đi, trong khi đó một đối tượng khác cầm điện thoại ghi hình. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Phan Như Thảo nghi ngờ Ngọc Thúy - vợ cũ doanh nhân Đức An chính là thủ phạm. Cô chia sẻ chi tiết câu chuyện trên Facebook và nhờ vả cơ quan chức năng tìm ra chân tướng. Tuy nhiên, khi công an xem kỹ các clip trích xuất camera từ hiện trường đã kết luận không có chuyện con gái Phan Như Thảo suýt bị bắt cóc như người đẹp trình bày. Câu chuyện trên chỉ diễn ra khoảng 10 giây, lúc đó vợ chồng Phan Như Thảo cùng người giúp việc bế bé Bồ Câu đi từ một cửa hàng tiện lợi ra thì gặp 3 người đàn ông đem một tập hồ sơ đến. Tuy nhiên, doanh nhân Đức An không nhận tập hồ sơ và đá người này, sau đó cả gia đình đi tiếp với bộ dạng khá bình thường. Clip Phan Như Thảo đưa bé Bồ Câu đi bơi

Bị giật con trên đường, Phan Như Thảo tố Ngọc Thúy... chủ mưu, bạn bè khuyên nên cẩn thận phát ngôn Tối 17/3, Phan Như Thảo khiến dư luận sốc khi đăng tin con gái bị giang hồ giật giữa đường phố tại quận 1, TP.HCM. Ngoài ra, nữ người mẫu còn tố cáo vợ cũ của chồng là Ngọc Thúy, đứng sau vụ việc trắng trợn này.

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