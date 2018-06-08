Phan Như Thảo ví danh dự Ngọc Thúy chỉ đáng giá 13,9 triệu đồng: 'Đói thì đến khoanh tay mình bố thí gấp đôi'

Nhiều người không hài lòng với phát ngôn mới nhất của Phan Như Thảo sau khi hay tin cô bị Ngọc Thúy kiện tội vu khống bắt cóc con gái.

Như tin đã đưa, chiều 7/6 TAND TP HCM đã thụ lý vụ kiện dân sự từ bà Phạm Thị Ngọc Thúy, bị đơn là bà Phan Như Thảo với nội dung "Tranh chấp bồi thường do xâm phạm danh dự, nhân phẩm". Sau quá trình xem xét hồ sơ và chứng cứ từ bà Ngọc Thúy gửi về, TAND TP HCM cũng đã gửi giấy triệu tập đến diễn viên Phan Như Thảo, hẹn ngày giải quyết vụ kiện.

Phan Như Thảo đã nhận được giấy triệu tập từ tòa án - Ảnh: FBNV Trong đơn kiện gửi tòa án, siêu mẫu Ngọc Thúy - vợ cũ của doanh nhân Đức An yêu cầu Phan Như Thảo phải gỡ bỏ nội dung tố cô bắt cóc con gái vào chiều 17/3/2018, đồng thời lên tiếng nói rõ sự thật và phải gửi lời xin lỗi trên báo chí. Ngọc Thúy cũng đòi được bồi thường gần 14 triệu đồng do bị xâm phạm danh dự trong suốt thời gian bị cộng đồng mạng “ném đá”, nghi ngờ âm mưu bắt cóc bé Bồ Câu. Trước thông tin này, mới đây Phan Như Thảo đã đăng tải hai bức ảnh chụp Giấy triệu tập đương sự và Biên bản thông báo nội dung thụ lý vụ kiện, kèm theo đó là vài dòng chú thích khó hiểu khiến nhiều người bức xúc. Theo đó, chân dài Cà Mau tỏ ra không mấy bận tâm đến chuyện kiện tụng của Ngọc Thúy, đồng thời ngầm ý mỉa mai danh dự của vợ cũ doanh nhân Đức An.

Vụ kiện của Ngọc Thúy dường như không mấy ảnh hưởng đến cuộc sống của vợ chồng Phan Như Thảo - Ảnh: FBNV "Thích quá, danh dự gì mà rẻ thế, hẵng 13.900.000 VNĐ. Đói quá thì tới đây khoanh tay lại mình bố thí gấp đôi", Phan Như Thảo viết. Dưới bài chia sẻ này, rất đông cư dân mạng đã để lại bình luận chỉ trích Phan Như Thảo. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên Bồng Bềnh Trên Sông có bản tính cố chấp, không chịu nhận lỗi dù thực tình Ngọc Thúy không hề âm mưu bắt cóc bé Bồ Câu. Thậm chí, những người trước nay vẫn ghét Ngọc Thúy cũng khó chấp nhận cách cư xử có phần bảo thủ của mỹ nhân họ Phan. Tuy nhiên, cũng không ít fan bênh vực Phan Như Thảo, cho rằng Ngọc Thúy đã quá quắt nhiều lần nên mới dẫn đến cơ sự ngày hôm nay. Biên bản thông báo về việc thụ lý vụ án - Ảnh: FBNV Doanh nhân Đức An và vợ cũ là siêu mẫu Ngọc Thúy ly hôn gần 3 năm nay nhưng vẫn chưa phân chia tài sản thỏa đáng. Kéo theo sự việc này là hàng loạt những ồn ào liên quan đến cô vợ mới là chân dài Phan Như Thảo và bé Bồ Câu. Sau nhiều lần vạch tội nhau trên mạng xã hội, Phan Như Thảo và Ngọc Thúy trở thành kẻ thù không đội trời chung. Dù chưa biết ai đúng ai sai nhưng những lùm xùm xoáy quanh 3 nhân vật thị phi này khiến cư dân mạng thật sự đau đầu. Vợ cũ - vợ mới doanh nhân Đức An liên tục khẩu chiến trên mạng xã hội suốt 2 năm qua - Ảnh: Internet

Ngọc Thúy kiện Phan Như Thảo tội vu khống bắt cóc con, giấy triệu tập đã được gửi đến nhà Cho rằng mình bị vợ chồng Phan Như Thảo vu khống chuyện bắt cóc bé Bồ Câu, siêu mẫu Ngọc Thúy đã đâm đơn kiện lên tòa án.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phan-nhu-thao-vi-danh-du-ngoc-thuy-chi-dang-gia-13-9-trieu-dong-doi-thi-den-khoanh-tay-minh-bo-thi-gap-doi-285861.html