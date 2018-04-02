Bất ngờ khi chứng kiến cuộc sống gia đình Phan Như Thảo sau màn tố con gái bị bắt cóc

Hậu trường 02/04/2018 16:20

Cuộc sống gia đình Phan Như Thảo vẫn diễn ra bình thường sau khi người đẹp tố 3 người đàn ông âm mưu bắt cóc bé Bồ Câu vào chiều 17/3.

Cách đây vài tuần, Phan Như Thảo khiến fan vô cùng hoang mang khi chia sẻ thông tin con gái bị bắt cóc hụt. Người đẹp kể rằng lúc đang đi dạo trước một khách sạn lớn tại trung tâm Quận 1 thì bất ngờ bị 3 đối tượng hung dữ tiến đến gây gổ. Một kẻ giằng co, đánh nhau với doanh nhân Đức An và có ý muốn bắt bé Bồ Câu đi, trong khi đó một đối tượng khác cầm điện thoại ghi hình. 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Phan Như Thảo nghi ngờ Ngọc Thúy - vợ cũ doanh nhân Đức An chính là thủ phạm. Cô chia sẻ chi tiết câu chuyện trên Facebook và nhờ vả cơ quan chức năng tìm ra chân tướng.

Bất ngờ khi chứng kiến cuộc sống gia đình Phan Như Thảo sau màn tố con gái bị bắt cóc - Ảnh 1
Phan Như Thảo trần tình sự việc vào tối 17/3 - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, khi công an xem kỹ các clip trích xuất camera từ hiện trường đã kết luận không có chuyện con gái Phan Như Thảo suýt bị bắt cóc như người đẹp trình bày. Câu chuyện trên chỉ diễn ra khoảng 10 giây, lúc đó vợ chồng Phan Như Thảo cùng người giúp việc bế bé Bồ Câu đi từ một cửa hàng tiện lợi ra thì gặp 3 người đàn ông đem một tập hồ sơ đến. Tuy nhiên, doanh nhân Đức An không nhận tập hồ sơ và đá người này, sau đó cả gia đình đi tiếp với bộ dạng khá bình thường.

Bất ngờ khi chứng kiến cuộc sống gia đình Phan Như Thảo sau màn tố con gái bị bắt cóc - Ảnh 2
Phan Như Thảo nghi ngờ Ngọc Thúy phái 3 người đàn ông bắt cóc bé Bồ Câu - Ảnh: FBNV

Trước thông tin trên, không ít người cho rằng người đẹp Cà Mau cố tình thổi phồng sự việc để đánh lừa dư luận. Tuy nhiên, bà mẹ một con không lên tiếng giải thích mà chọn cách im lặng để mọi việc tự lắng xuống.

Từ đó đến nay, Phan Như Thảo vẫn thoải mái đăng ảnh hạnh phúc của cả gia đình lên trang cá nhân mà không hề đề cập gì đến chuyện mới xảy ra. Cuộc sống gia đình cô vẫn diễn ra bình thường mặc cho dư luận vẫn chưa hết tò mò.

Bất ngờ khi chứng kiến cuộc sống gia đình Phan Như Thảo sau màn tố con gái bị bắt cóc - Ảnh 3
Cuộc sống gia đình Phan Như Thảo vẫn diễn ra bình thường sau khi có xô xát - Ảnh: FBNV
Bất ngờ khi chứng kiến cuộc sống gia đình Phan Như Thảo sau màn tố con gái bị bắt cóc - Ảnh 4
Bất ngờ khi chứng kiến cuộc sống gia đình Phan Như Thảo sau màn tố con gái bị bắt cóc - Ảnh 5
Công an kết luận không có chuyện bé Bồ Câu bị bắt cóc nhưng Phan Như Thảo không hề có lời giải thích nào - Ảnh: FBN
Bất ngờ khi chứng kiến cuộc sống gia đình Phan Như Thảo sau màn tố con gái bị bắt cóc - Ảnh 6
Người đẹp vẫn thoải mái đăng ảnh chồng con trên mạng xã hội - Ảnh: FBNV
Phan Như Thảo có đang “một mất mười ngờ”?

Phan Như Thảo có đang “một mất mười ngờ”?

Từ khi kết hôn với doanh nhân Đức An, người đẹp Phan Như Thảo bỗng nhiên trở thành “bia đỡ đạn” cho chồng trong cuộc mâu thuẫn với vợ cũ Ngọc Thúy. Có thể nói, cuộc sống của cô không mấy yên ổn. Gần đây là việc cô bị một nhóm người đe dọa bắt cóc con khiến cô rơi vào trạng thái hoảng loạn.

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