Danh hài Chiến Thắng khẳng định không hề liên quan đến sự việc một fan nam bị đánh chảy máu mặt ở hội chợ.

Mới đây, một tài khoản Facebook bất ngờ đăng tải bài viết tố danh hài Chiến Thắng sai vệ sĩ đánh mình chảy máu mặt. Người này dùng nhiều lời lẽ nặng nề để chỉ trích ông bố 4 con và thậm chí còn đòi trả thù trong nay mai. Qua tìm hiểu, được biết tối 18/11 danh hài Chiến Thắng đã tham gia biểu diễn tại một trung tâm hội chợ ở Hà Giang. Tuy nhiên, khi đang hát đến bài Duyên Phận thì anh bị một fan nam lên sân khấu ôm ấp và có nhiều hành động lạ. Sau đó, lực lượng bảo vệ đã lôi người này xuống khỏi sân khấu rồi xảy ra xô xát gây náo loạn khu chợ. Sự cố hy hữu khiến danh hài Chiến Thắng phải hủy show diễn và trở về ngay trong đêm.

Một fan nam tố danh hài Chiến Thắng cho vệ sĩ đánh mình chảy máu mặt - Ảnh: Internet Sau khi thông này được chia sẻ rộng rãi, danh hài Chiến Thắng đã phủ nhận chuyện cho người đánh kẻ gây rối. Chia sẻ trên tờ Dân Việt, nam nghệ sĩ cho biết fan nam trên do không hợp tác với bảo vệ nên mới bị đánh. Ngoài ra, anh khẳng định không mang theo vệ sĩ và cũng không hề sai người hành hung bất cứ ai. “Tối 18.11 tôi được mời lên Hà Giang biểu diễn. Lâu lắm rồi tôi mới lên Hà Giang biểu diễn. Khi tôi lên diễn cũng là những tiết mục cuối của chương trình. Chưa được ăn, vừa đói và mệt tôi ra biểu diễn luôn. Khi tôi diễn kịch, thì bạn nam đó đã đứng ở dưới nói những câu xách mé tới tôi, tôi đã không để ý, vì nghĩ mình làm dâu trăm họ, nên phải chịu vậy thôi. Cho đến khi tôi hát thì bạn lên tận sân khấu, bạn không chỉ đòi chụp hình với tôi mà còn ôm ấp, làm phiền khi tôi đang hát. Lúc đó, vệ sĩ của hội chợ thấy vậy đã lên sân khấu mời bạn ấy đi xuống.

Ngay khi vệ sĩ mời bạn ấy xuống, bạn tỏ ra bất hợp tác và gây gổ cả với vệ sĩ, vì vậy mà xảy ra xô xát. Thực sự lúc đó tôi đang hát thì thấy ồn ào vậy thôi chứ cũng không được chứng kiến là hai bên đánh nhau. Sau đó, trên mạng lại đồn là tôi bảo vệ sĩ của tôi đánh bạn ấy là sai. Tôi đi hát làm gì có vệ sĩ. Tôi đến với khán giả, đến với bà con bằng diễn xuất, tấm lòng của mình. Đến diễn xong là về, chứ đâu phải làm màu mè, phải thể hiện hoành tráng này kia. Vì nói thực với bạn đi diễn tỉnh có được bao nhiêu tiền cát xê đâu mà thuê vệ sĩ riêng. Trước khi bạn ấy lên quậy phá trên sân khấu, thì cũng có nhiều khán giả lên chụp hình cùng, tôi vẫn vui vẻ vừa diễn vừa hát vừa chụp hình có sao đâu”, danh hài Chiến Thắng cho biết. Tuy nhiên, danh hài Chiến Thắng khẳng định không liên quan đến sự việc trên - Ảnh: Internet Danh hài Chiến Thắng cho rằng, fan nam trên đã có nhiều hành động lỗ mãng và còn sự gây sự với bảo vệ nên mới bị đánh - Ảnh: Internet

Chiến Thắng: Con vợ đầu vào đại học, con vợ ba mới chào đời Danh hài Chiến Thắng chia sẻ vợ anh không còn ghen như trước, cả hai đã biết giảm cái tôi để sống dung hòa sau bao sóng gió.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-to-cho-ve-si-danh-fan-be-mat-danh-hai-chien-thang-len-tieng-giai-thich-304597.html