Bị Thương Tín 'tố' nhập nhằng 240 triệu, 'hù dọa' sẽ không đưa tiền, Trịnh Kim Chi nói gì?

Hậu trường 20/12/2021 09:00

Liên quan đến số tiền quyên góp từ CĐM, Thương Tín mới đây đã có những chia sẻ khiến nhiều người vô cùng bất ngờ. Sau khi nghe những chia sẻ của Thương Tín, Trịnh Kim Chi cũng lập tức lên tiếng.

Mới đây, trong buổi chia sẻ với báo Thanh Niên, Thương Tín đã có những chia sẻ liên quan đến ồn ào tiền từ thiện. Theo đó, nam diễn viên “tố” Trịnh Kim Chi “nhập nhằng” số tiền 240 triệu đóng bảo hiểm cho con gái nên nam nghệ sĩ sau đó mới quyết định đòi lại.

“Cô ấy nói đóng một cục thì phía bảo hiểm không cho, mặc dù trước đây cô ấy nói đóng rồi. Bây giờ phải trả lại tiền bảo hiểm, để chúng tôi muốn mua bảo hiểm cho con tôi ở đâu thì kệ chúng tôi. Đây là tiền cộng đồng mạng cho tôi chứ đâu phải cho Trịnh Kim Chi đâu” - nam nghệ sĩ ông nói.

Bị Thương Tín 'tố' nhập nhằng 240 triệu, 'hù dọa' sẽ không đưa tiền, Trịnh Kim Chi nói gì? - Ảnh 1
Thương Tín tố đàn em nhập nhằng tiền từ thiện - Ảnh: Thanh Niên

Theo lời Thương Tín chia sẻ, sau khi ông bày tỏ mong muốn được lấy lại tiền, Trịnh Kim Chi bất ngờ “hù” sẽ gửi lại cho cộng đồng mạng. Nam nam diễn viên kể: “Cô ấy nói để trả lại tiền cho cộng đồng mạng, tôi mới nói trả đi vì chúng tôi cũng không cần thiết gì. Tưởng đâu hù là chúng tôi sợ, nhưng sau đó mới nói rằng nếu trả thì phức tạp”.

Bị Thương Tín 'tố' nhập nhằng 240 triệu, 'hù dọa' sẽ không đưa tiền, Trịnh Kim Chi nói gì? - Ảnh 2

Thương Tín cũng phủ nhận chuyện phung phí như thông tin mà cộng đồng mạng đăng tải. Nam diễn viên cho biết sau khi nhận số tiền hơn 100 triệu từ Trịnh Kim Chi, ông sửa lại xe hơi do một người bạn tặng, trang trải cuộc sống trong giai đoạn giãn cách xã hội… “Nếu Trịnh Kim Chi không nói hoàn cảnh của tôi thì cộng đồng mạng đâu biết mà giúp, nên tôi cảm ơn. Nhưng đó là việc Kim Chi tự động nhảy ra làm, chẳng hỏi ý kiến tôi. Tôi không một lời nào nhờ vả hết” - ông nói thêm.

Bị Thương Tín 'tố' nhập nhằng 240 triệu, 'hù dọa' sẽ không đưa tiền, Trịnh Kim Chi nói gì? - Ảnh 3
Thời điểm Thương Tín nhập viên, Trịnh Kim Chi đến thăm hỏi và đứng ra nhận quyên góp tiền cho nam nghệ sĩ. (Ảnh: Internet)

Về phía Trịnh Kim Chi, nữ nghệ sĩ cho biết thời điểm Thương Tín nằm viện, cô có đến nói chuyện với vợ của nam diễn viên và đã xin phép đồng nghiệp mua bảo hiểm cho con gái ông: “Nếu như tôi không đóng tiền, làm sao người ta giao giấy bảo hiểm. Với lại tôi có quay video lại đàng hoàng, mọi người cũng xem rồi. Cái này bên bảo hiểm làm việc đàng hoàng, có đại diện đến giao luôn mà” - Trịnh Kim Chi cho hay

Bị Thương Tín 'tố' nhập nhằng 240 triệu, 'hù dọa' sẽ không đưa tiền, Trịnh Kim Chi nói gì? - Ảnh 4

Giải thích về việc giữ số tiền hơn 240 triệu mà không đóng một lần cho công ty bảo hiểm, Trịnh Kim Chi nói: “Ban đầu, tôi nghĩ bảo hiểm này sẽ đóng một lần luôn. Nhưng khi quyết định mua, bên công ty nói rằng chỉ đóng theo từng năm, cho nên tôi mới nói với anh Tín sẽ giữ tiền này để đóng mỗi năm. Khi tôi đóng năm đầu tiên là người ta giao hợp đồng cho vợ anh Tín, và bữa đó có anh ấy ở đó luôn. Tôi có quay clip đàng hoàng”.

Bị Thương Tín 'tố' nhập nhằng 240 triệu, 'hù dọa' sẽ không đưa tiền, Trịnh Kim Chi nói gì? - Ảnh 5

“May là lúc đó tôi có cẩn thận quay lại, chứ không lại không biết sao. Từ bữa giờ tôi hỏi giấy bảo hiểm đâu thì cứ ngơ ngác, nên không biết vợ chồng anh Tín còn giữ hay không. Nhưng nếu không đóng tiền thì làm sao có hồ sơ đó. Việc anh Tín nói tôi không đóng bảo hiểm là không đúng” - nữ diễn viên khẳng định.

Bị Thương Tín 'tố' nhập nhằng 240 triệu, 'hù dọa' sẽ không đưa tiền, Trịnh Kim Chi nói gì? - Ảnh 6

Trịnh Kim Chi cho biết thêm, khi đến nhận tiền vợ chồng Thương Tín vẫn vui vẻ, đồng thời hứa hẹn sẽ làm đúng cam kết và gửi lời cảm ơn nhà hảo tâm. Điều này khiến cô không khỏi buồn sau khi biết Thương Tín “tố” mình nhập nhằng tiền. Cô chia sẻ: “Nếu thật sự anh ấy nghĩ và nói về tôi như vậy thì buồn lắm. Dù sao thì anh ấy cũng là đồng nghiệp, là đàn anh của tôi nên hy vọng không phải là như vậy”.

Sau một thời gian 'vắng bóng', Hoài Linh 'rục rịch' dự án mới, cháu trai nhắn nhủ lời 'ruột gan'

Sau một thời gian 'vắng bóng', Hoài Linh 'rục rịch' dự án mới, cháu trai nhắn nhủ lời 'ruột gan'

Mới đây, cháu trai của nghệ sĩ Hoài Linh đã chia sẻ hình ảnh kèm lời nhắn nhân ngày sinh nhật của nam danh hài.

Xem thêm
Từ khóa:   Thương Tín Trịnh Kim Chi Diễn viên Thương Tín

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 3 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 3 giờ 3 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 3 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 4 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?