“Cô ấy nói đóng một cục thì phía bảo hiểm không cho, mặc dù trước đây cô ấy nói đóng rồi. Bây giờ phải trả lại tiền bảo hiểm, để chúng tôi muốn mua bảo hiểm cho con tôi ở đâu thì kệ chúng tôi. Đây là tiền cộng đồng mạng cho tôi chứ đâu phải cho Trịnh Kim Chi đâu” - nam nghệ sĩ ông nói.

Mới đây, trong buổi chia sẻ với báo Thanh Niên, Thương Tín đã có những chia sẻ liên quan đến ồn ào tiền từ thiện. Theo đó, nam diễn viên “tố” Trịnh Kim Chi “nhập nhằng” số tiền 240 triệu đóng bảo hiểm cho con gái nên nam nghệ sĩ sau đó mới quyết định đòi lại.

Theo lời Thương Tín chia sẻ, sau khi ông bày tỏ mong muốn được lấy lại tiền, Trịnh Kim Chi bất ngờ “hù” sẽ gửi lại cho cộng đồng mạng. Nam nam diễn viên kể: “Cô ấy nói để trả lại tiền cho cộng đồng mạng, tôi mới nói trả đi vì chúng tôi cũng không cần thiết gì. Tưởng đâu hù là chúng tôi sợ, nhưng sau đó mới nói rằng nếu trả thì phức tạp”.

Thương Tín cũng phủ nhận chuyện phung phí như thông tin mà cộng đồng mạng đăng tải. Nam diễn viên cho biết sau khi nhận số tiền hơn 100 triệu từ Trịnh Kim Chi, ông sửa lại xe hơi do một người bạn tặng, trang trải cuộc sống trong giai đoạn giãn cách xã hội… “Nếu Trịnh Kim Chi không nói hoàn cảnh của tôi thì cộng đồng mạng đâu biết mà giúp, nên tôi cảm ơn. Nhưng đó là việc Kim Chi tự động nhảy ra làm, chẳng hỏi ý kiến tôi. Tôi không một lời nào nhờ vả hết” - ông nói thêm.

Thời điểm Thương Tín nhập viên, Trịnh Kim Chi đến thăm hỏi và đứng ra nhận quyên góp tiền cho nam nghệ sĩ. (Ảnh: Internet)

Về phía Trịnh Kim Chi, nữ nghệ sĩ cho biết thời điểm Thương Tín nằm viện, cô có đến nói chuyện với vợ của nam diễn viên và đã xin phép đồng nghiệp mua bảo hiểm cho con gái ông: “Nếu như tôi không đóng tiền, làm sao người ta giao giấy bảo hiểm. Với lại tôi có quay video lại đàng hoàng, mọi người cũng xem rồi. Cái này bên bảo hiểm làm việc đàng hoàng, có đại diện đến giao luôn mà” - Trịnh Kim Chi cho hay

Giải thích về việc giữ số tiền hơn 240 triệu mà không đóng một lần cho công ty bảo hiểm, Trịnh Kim Chi nói: “Ban đầu, tôi nghĩ bảo hiểm này sẽ đóng một lần luôn. Nhưng khi quyết định mua, bên công ty nói rằng chỉ đóng theo từng năm, cho nên tôi mới nói với anh Tín sẽ giữ tiền này để đóng mỗi năm. Khi tôi đóng năm đầu tiên là người ta giao hợp đồng cho vợ anh Tín, và bữa đó có anh ấy ở đó luôn. Tôi có quay clip đàng hoàng”.

“May là lúc đó tôi có cẩn thận quay lại, chứ không lại không biết sao. Từ bữa giờ tôi hỏi giấy bảo hiểm đâu thì cứ ngơ ngác, nên không biết vợ chồng anh Tín còn giữ hay không. Nhưng nếu không đóng tiền thì làm sao có hồ sơ đó. Việc anh Tín nói tôi không đóng bảo hiểm là không đúng” - nữ diễn viên khẳng định.

Trịnh Kim Chi cho biết thêm, khi đến nhận tiền vợ chồng Thương Tín vẫn vui vẻ, đồng thời hứa hẹn sẽ làm đúng cam kết và gửi lời cảm ơn nhà hảo tâm. Điều này khiến cô không khỏi buồn sau khi biết Thương Tín “tố” mình nhập nhằng tiền. Cô chia sẻ: “Nếu thật sự anh ấy nghĩ và nói về tôi như vậy thì buồn lắm. Dù sao thì anh ấy cũng là đồng nghiệp, là đàn anh của tôi nên hy vọng không phải là như vậy”.