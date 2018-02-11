Sự việc xảy ra khi Dương Triệu Vũ tham gia một đêm nhạc tại Mỹ. Dù rất bức xúc trước hành động sàm sỡ vùng kín của khán giả quá khích nhưng nam ca sĩ đã quyết định bỏ qua.
- Sau khi đứng cạnh tân Hoa hậu Đại dương 'môi tều', Dương Triệu Vũ đã treo status thế này đây
- Tình cũ Trấn Thành hạnh phúc bên bạn trai mới Việt Kiều do Dương Triệu Vũ 'mai mối'
Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, Dương Triệu Vũ đăng dòng trạng thái bức xúc khi bị một khán giả nữ đụng chạm vùng nhạy cảm trên sân khấu.
Dương Triệu Vũ viết: “Có một sự cố xảy ra trên sân khấu hôm nay... bây giờ bị quay lại và post trên Facebook. Mình chỉ muốn nói là cảm thấy hơi thiếu tôn trọng và bức xúc... lúc hát mình không để ý vì tập trung hát nhưng xem lại thấy kỳ quá!... mình có thể khởi kiện cho chuyện này đó... hôm nay đêm nhạc rất vui và hân hoan ngoại trừ vết nhơ này.”
Dương Triệu Vũ xem đây như một vết nhơ và có ý khởi kiện hành động quá khích của khán giả này. Tuy nhiên, mới đây em trai Hoài Linh bất ngờ tuyên bố sẽ bỏ qua hành động khiếm nhã này khiến nhiều người bất ngờ.
Nam ca sĩ chia sẻ: “Rồi xong... bây giờ mình đã trở thành gương mặt tiêu biểu cho quấy rối tình dục… Nhưng thật sự rất khó chịu. “Vui thôi đừng vui quá” cũng đúng nhỉ. Dĩ nhiên mình sẽ bỏ qua chuyện này nhưng hy vọng sẽ không xảy ra nữa”.