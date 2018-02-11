Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, Dương Triệu Vũ đăng dòng trạng thái bức xúc khi bị một khán giả nữ đụng chạm vùng nhạy cảm trên sân khấu.

Dương Triệu Vũ viết: “Có một sự cố xảy ra trên sân khấu hôm nay... bây giờ bị quay lại và post trên Facebook. Mình chỉ muốn nói là cảm thấy hơi thiếu tôn trọng và bức xúc... lúc hát mình không để ý vì tập trung hát nhưng xem lại thấy kỳ quá!... mình có thể khởi kiện cho chuyện này đó... hôm nay đêm nhạc rất vui và hân hoan ngoại trừ vết nhơ này.”