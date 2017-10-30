Sau khi đứng cạnh tân Hoa hậu Đại dương 'môi tều', Dương Triệu Vũ đã treo status thế này đây

Sau khi đứng hát cạnh tân Hoa hậu Đại dương trong đêm chung kết, Dương Triệu Vũ đã treo status kèm ảnh thế này đây.
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Những ngày gần đây, nhan sắc của Hoa hậu Đại dương 2017 đang khiến cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội. Sau khi giành vương miện, Lê Âu Ngân Anh bị dư luận "ném đá" bởi nhan sắc không đủ thuyết phục.
Ngoài ra, người đẹp Tiền Giang còn khiến khán giả nghi ngờ cô đã phẫu thuật thẩm mỹ. Đặc biệt, đôi môi tều của Ngân Anh trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho dân mạng chế ảnh.
Nhiều nghệ sĩ Việt cũng đã thể hiện thái độ của mình. Mới đây nhất, ca sĩ Dương Triệu Vũ đã đăng bức ảnh đứng biểu diễn cạnh tân Hoa hậu kèm lời nhận xét trái ngược với phần đông dân mạng: “Thấy tân Hoa hậu Đại dương xinh mà ta”.
Cùng nhìn lại những hình ảnh của Hoa hậu Đại dương 2017 tại đêm chung kết: