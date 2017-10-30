Sau khi đứng cạnh tân Hoa hậu Đại dương 'môi tều', Dương Triệu Vũ đã treo status thế này đây

Giải trí 30/10/2017 17:30

Sau khi đứng hát cạnh tân Hoa hậu Đại dương trong đêm chung kết, Dương Triệu Vũ đã treo status kèm ảnh thế này đây.

Những ngày gần đây, nhan sắc của Hoa hậu Đại dương 2017 đang khiến cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội. Sau khi giành vương miện, Lê Âu Ngân Anh bị dư luận "ném đá" bởi nhan sắc không đủ thuyết phục.

Ngoài ra, người đẹp Tiền Giang còn khiến khán giả nghi ngờ cô đã phẫu thuật thẩm mỹ. Đặc biệt, đôi môi tều của Ngân Anh trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho dân mạng chế ảnh.

Nhiều nghệ sĩ Việt cũng đã thể hiện thái độ của mình. Mới đây nhất, ca sĩ Dương Triệu Vũ đã đăng bức ảnh đứng biểu diễn cạnh tân Hoa hậu kèm lời nhận xét trái ngược với phần đông dân mạng: “Thấy tân Hoa hậu Đại dương xinh mà ta”.

Sau khi đứng cạnh tân Hoa hậu Đại dương 'môi tều', Dương Triệu Vũ đã treo status thế này đây - Ảnh 1
Trên trang Facebook cá nhân, Dương Triệu Vũ đăng ảnh đang biểu diễn cạnh tân Hoa hậu Đại dương kèm dòng trạng thái nhẹ nhàng: "Thấy tân Hoa hậu Đại Dương xinh mà ta” - Ảnh: Internet

Sau khi đứng cạnh tân Hoa hậu Đại dương 'môi tều', Dương Triệu Vũ đã treo status thế này đây - Ảnh 2
Ca sĩ Hồ Ngọc Hà cũng hào hứng bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Internet

Sau khi đứng cạnh tân Hoa hậu Đại dương 'môi tều', Dương Triệu Vũ đã treo status thế này đây - Ảnh 3
Hoàng Bách cũng để lại bình luận đầy ẩn ý - Ảnh: Intetnet

Sau khi đứng cạnh tân Hoa hậu Đại dương 'môi tều', Dương Triệu Vũ đã treo status thế này đây - Ảnh 4
Ca sĩ Quốc Thiên tải ảnh về và chèn biểu cảm gương mặt hết sức bá đạo - Ảnh: Internet

Sau khi đứng cạnh tân Hoa hậu Đại dương 'môi tều', Dương Triệu Vũ đã treo status thế này đây - Ảnh 5
Ca sĩ Thanh Thảo cũng đưa ra lời nhận xét về tân Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh - Ảnh: Internet 

Cùng nhìn lại những hình ảnh của Hoa hậu Đại dương 2017 tại đêm chung kết:

Sau khi đứng cạnh tân Hoa hậu Đại dương 'môi tều', Dương Triệu Vũ đã treo status thế này đây - Ảnh 6

Sau khi đứng cạnh tân Hoa hậu Đại dương 'môi tều', Dương Triệu Vũ đã treo status thế này đây - Ảnh 7
Đôi môi tều được cho là kém xinh và bị nghi ngờ phẫu thuật thẩm mỹ của tân Hoa hậu Đại Dương - Ảnh: Internet

Sau khi đứng cạnh tân Hoa hậu Đại dương 'môi tều', Dương Triệu Vũ đã treo status thế này đây - Ảnh 8
Trước sự hoài nghi của cộng đồng mạng, Ngân Anh khẳng định cô không hề phẫu thuật môi - Ảnh: Internet

Sau khi đứng cạnh tân Hoa hậu Đại dương 'môi tều', Dương Triệu Vũ đã treo status thế này đây - Ảnh 9
Tuy nhiên, những lời giải thích của cô vẫn không thuyết phục được cộng đồng mạng - Ảnh: Zing

Giữa tâm bão dư luận Hoa hậu Đại dương 2017: Ca sĩ Thanh Thảo 'mắng' những người ví Lê Âu Ngân Anh với... cá La Hán là những kẻ thái quá

Giữa tâm bão dư luận Hoa hậu Đại dương 2017: Ca sĩ Thanh Thảo 'mắng' những người ví Lê Âu Ngân Anh với... cá La Hán là những kẻ thái quá

Trong khi bàn dân thiên hạ đa phần đang phản ứng dữ dội với nhan sắc kém xinh của tân Hoa hậu Đại dương 2017, nữ ca sĩ Thanh Thảo lại đăng tải dòng trạng thái đi ngược chiều dư luận gây chú ý.

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