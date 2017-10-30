Sau khi đứng cạnh tân Hoa hậu Đại dương 'môi tều', Dương Triệu Vũ đã treo status thế này đây

Những ngày gần đây, nhan sắc của Hoa hậu Đại dương 2017 đang khiến cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội. Sau khi giành vương miện, Lê Âu Ngân Anh bị dư luận "ném đá" bởi nhan sắc không đủ thuyết phục.

Ngoài ra, người đẹp Tiền Giang còn khiến khán giả nghi ngờ cô đã phẫu thuật thẩm mỹ. Đặc biệt, đôi môi tều của Ngân Anh trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho dân mạng chế ảnh.