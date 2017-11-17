Sau hơn 20 năm sống tại Mỹ, đây là lần đầu tiên Hoài Linh và Dương Triệu Vũ làm điều này cùng nhau

Mới đây, danh hài Hoài Linh đã khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ hình ảnh ăn mặc trẻ trung, năng động trong chuyến đi chơi ở Disney World cùng em út Dương Triệu Vũ và người thân.

Vốn là người sống đơn giản và thích thư giãn ở những nơi yên tĩnh, Hoài Linh ít khi tới những vui chơi náo nhiệt dù đã sống tại đây 20 năm. Đây là lần đầu tiên anh cùng Dương Triệu Vũ đến những nơi như thế này.