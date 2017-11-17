Sau hơn 20 năm sống tại Mỹ, đây là lần đầu tiên Hoài Linh và Dương Triệu Vũ làm điều này cùng nhau

Giải trí 17/11/2017 14:07

Hình ảnh về chuyến đi chơi lần đầu tiên của hai anh em Hoài Linh - Dương Triệu Vũ sau hơn 20 năm sinh sống tại Mỹ đã thu hút nhiều sự chú ý của khán giả.

Mới đây, danh hài Hoài Linh đã khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ hình ảnh ăn mặc trẻ trung, năng động trong chuyến đi chơi ở Disney World cùng em út Dương Triệu Vũ và người thân.

Vốn là người sống đơn giản và thích thư giãn ở những nơi yên tĩnh, Hoài Linh ít khi tới những vui chơi náo nhiệt dù đã sống tại đây 20 năm. Đây là lần đầu tiên anh cùng Dương Triệu Vũ đến những nơi như thế này.

Trên trang cá nhân, nam danh hài vui vẻ chia sẻ: "Cũng đi chơi cho biết với người ta. Ở nhà miết ai cũng nói mình "lúa".

Sau hơn 20 năm sống tại Mỹ, đây là lần đầu tiên Hoài Linh và Dương Triệu Vũ làm điều này cùng nhau - Ảnh 1
Hoài Linh hào hứng trong buổi đi chơi cùng em trai và người thân - Ảnh: FBNV

Sau hơn 20 năm sống tại Mỹ, đây là lần đầu tiên Hoài Linh và Dương Triệu Vũ làm điều này cùng nhau - Ảnh 2
Hình ảnh nam danh hài nổi tiếng ăn mặc năng động và trẻ trung khác hẳn với trước đây khiến nhiều người thích thú - Ảnh: FBNV

Ca sĩ Dương Triệu Vũ cũng đăng tải những bức ảnh về chuyến đi chơi hiếm hoi cùng anh trai, kèm với dòng trang thái: "Ở Mỹ hai mươi mấy năm bây giờ là lần đầu tiên hai anh em tui đi Disney World chung".

Sau hơn 20 năm sống tại Mỹ, đây là lần đầu tiên Hoài Linh và Dương Triệu Vũ làm điều này cùng nhau - Ảnh 3
Hai anh em nổi tiếng trong showbiz Việt được nhiều người yêu mến và ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV

Sau hơn 20 năm sống tại Mỹ, đây là lần đầu tiên Hoài Linh và Dương Triệu Vũ làm điều này cùng nhau - Ảnh 4
Vì gương mặt không có nhiều nét giống nhau nên trước đây nhiều khán giả tưởng Hoài Linh và Dương Triệu Vũ là anh em kết nghĩa - Ảnh: FBNV

Sau hơn 20 năm sống tại Mỹ, đây là lần đầu tiên Hoài Linh và Dương Triệu Vũ làm điều này cùng nhau - Ảnh 5
Diện áo sweater, quần jogger, giày thể thao cùng với chiếc nón kết trẻ trung nhiều khán giả nói đùa rằng Hoài Linh đã "hồi teen" - Ảnh: FBNV

Sau hơn 20 năm sống tại Mỹ, đây là lần đầu tiên Hoài Linh và Dương Triệu Vũ làm điều này cùng nhau - Ảnh 6
Nam danh hài cũng tạo dáng "diễn sâu" để cho em trai chụp kỷ niệm - Ảnh: FBNV

Sau hơn 20 năm sống tại Mỹ, đây là lần đầu tiên Hoài Linh và Dương Triệu Vũ làm điều này cùng nhau - Ảnh 7
Hậu trường cả gia đình cùng nhau selfie làm nhiều khán giả bật cười - Ảnh: FBNV

Gia đình nghệ sĩ Hoài Linh có 6 anh chị em, trong đó có 3 trai, 3 gái. Nam danh hài đứng thứ 3 nhưng là con trai trưởng. Các thành viên trong gia đình anh em họ Võ gồm: Phương Trâm, Phương Trinh, Hoài Linh, Duy Linh, Phương Trang và Tuấn Linh (nghệ danh Dương Triệu Vũ). 

Sau hơn 20 năm sống tại Mỹ, đây là lần đầu tiên Hoài Linh và Dương Triệu Vũ làm điều này cùng nhau - Ảnh 8
Phương Trang (đứng thứ 3 từ trái qua) là em gái của Hoài Linh - Ảnh FBNV

Sau hơn 20 năm sống tại Mỹ, đây là lần đầu tiên Hoài Linh và Dương Triệu Vũ làm điều này cùng nhau - Ảnh 9
Phương Trang và em trai Dương Triệu Vũ thường đi du lịch cùng nhau - Ảnh: FBNV

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   disney land Dương Triệu Vũ gia đình Hoài Linh Hoài Linh

TIN MỚI NHẤT

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 1 giờ 52 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 2 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 2 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 7 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 3 giờ 37 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp