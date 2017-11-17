Sau hơn 20 năm sống tại Mỹ, đây là lần đầu tiên Hoài Linh và Dương Triệu Vũ làm điều này cùng nhau

Hình ảnh về chuyến đi chơi lần đầu tiên của hai anh em Hoài Linh - Dương Triệu Vũ sau hơn 20 năm sinh sống tại Mỹ đã thu hút nhiều sự chú ý của khán giả.
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Mới đây, danh hài Hoài Linh đã khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ hình ảnh ăn mặc trẻ trung, năng động trong chuyến đi chơi ở Disney World cùng em út Dương Triệu Vũ và người thân.
Vốn là người sống đơn giản và thích thư giãn ở những nơi yên tĩnh, Hoài Linh ít khi tới những vui chơi náo nhiệt dù đã sống tại đây 20 năm. Đây là lần đầu tiên anh cùng Dương Triệu Vũ đến những nơi như thế này.
Trên trang cá nhân, nam danh hài vui vẻ chia sẻ: "Cũng đi chơi cho biết với người ta. Ở nhà miết ai cũng nói mình "lúa".
Ca sĩ Dương Triệu Vũ cũng đăng tải những bức ảnh về chuyến đi chơi hiếm hoi cùng anh trai, kèm với dòng trang thái: "Ở Mỹ hai mươi mấy năm bây giờ là lần đầu tiên hai anh em tui đi Disney World chung".
Gia đình nghệ sĩ Hoài Linh có 6 anh chị em, trong đó có 3 trai, 3 gái. Nam danh hài đứng thứ 3 nhưng là con trai trưởng. Các thành viên trong gia đình anh em họ Võ gồm: Phương Trâm, Phương Trinh, Hoài Linh, Duy Linh, Phương Trang và Tuấn Linh (nghệ danh Dương Triệu Vũ).