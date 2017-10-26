Tình cũ Trấn Thành hạnh phúc bên bạn trai mới Việt Kiều do Dương Triệu Vũ 'mai mối'

Hậu trường 26/10/2017 16:29

Sau chuyện tình buồn với MC Trấn Thành, Mai Hồ xác nhận đã có bạn trai mới là một Việt kiều Đức điển trai thu hút sự chú ý và quan tâm của dư luận.

Mới đây, trong buổi họp báo ra mắt sản phẩm âm nhạc mới của ca sĩ Dương Triệu Vũ Mai Hồ đã xuất hiện tình tứ bên một người đàn ông điển trai khiến nhiều người chú ý.

Tình cũ Trấn Thành hạnh phúc bên bạn trai mới Việt Kiều do Dương Triệu Vũ 'mai mối' - Ảnh 1
Mai Hồ cùng bạn trai xuất hiện trong buổi ra mắt MV mới của Dương Triệu Vũ - Ảnh: Internet

Một số khán giả nhận ra người đàn ông này chính là người yêu được Mai Hồ giới thiệu trên trang cá nhân của mình gần đây. Mặc dù thường xuyên chia sẻ hình ảnh thân mật trên trang cá nhân nhưng đây là lần đầu tiên cả hai công khai xuất hiện cùng nhau trước truyền thông. 

Tình cũ Trấn Thành hạnh phúc bên bạn trai mới Việt Kiều do Dương Triệu Vũ 'mai mối' - Ảnh 2
Cả hai không ngần ngại dành cho nhau những cử chỉ yêu thương tại buổi họp báo - Ảnh: Khám Phá

Mai Hồ vui vẻ cho biết bạn trai tên là Nam Bùi, người Hà Nội và đang sinh sống tại Đức. Bên cạnh đó, bạn gái cũ của Trấn Thành cũng khiến nhiều người thích thú khi tiết lộ người giúp cô và bạn trai có duyên gặp nhau chính là ca sĩ Dương Triệu Vũ. 

"Trong một dịp tình cờ Dương Triệu Vũ ra Hà Nội diễn còn tôi đi công việc. Hôm ấy mọi người có hẹn nhau đi chơi với những người bạn của Dương Triệu Vũ ở Đức về, trong đó có người yêu của tôi hiện tại. Đó chính là cơ duyên để tôi và người yêu gặp nhau. Anh Dương Triệu Vũ mỗi lần gặp hai đứa vẫn trêu: 'Tui là người mai mối cho hai người, lo cảm ơn tui đi nha!"- Mai Hồ chia sẻ với Khám Phá.

Tình cũ Trấn Thành hạnh phúc bên bạn trai mới Việt Kiều do Dương Triệu Vũ 'mai mối' - Ảnh 3
Bạn trai của Mai Hồ luôn dành cho cô những cử chỉ đầy yêu thương khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Khám Phá

Sau 2 năm đường ai nấy đi với Trấn Thành, Mai Hồ hiện tại đang rất hạnh phúc bên người yêu điển trai, lịch lãm. Không chỉ thường xuyên khoe những hình ảnh tình tứ, Mai Hồ còn thỉnh thoảng gọi âu yếm bạn trai là "chồng" hay "soái ca".

Tình cũ Trấn Thành hạnh phúc bên bạn trai mới Việt Kiều do Dương Triệu Vũ 'mai mối' - Ảnh 4
Bà mẹ một con đã tìm được hạnh phúc mới bên bạn trai Việt kiều sau khi chia tay với MC Trấn Thành - Ảnh: FBNV

Tình cũ Trấn Thành hạnh phúc bên bạn trai mới Việt Kiều do Dương Triệu Vũ 'mai mối' - Ảnh 5
Cả hai thường xuyên đi du lịch cùng nhau trong và ngoài nước - Ảnh: FBNV

Tình cũ Trấn Thành hạnh phúc bên bạn trai mới Việt Kiều do Dương Triệu Vũ 'mai mối' - Ảnh 6
Mai Hồ cho biết cả hai bắt đầu yêu nhau từ Tết Nguyên đán 2016 - Ảnh: FBNV

Tình cũ Trấn Thành hạnh phúc bên bạn trai mới Việt Kiều do Dương Triệu Vũ 'mai mối' - Ảnh 7
Bạn gái cũ Trấn Thành mãn nguyện với cuộc sống hiện tại vì luôn có người quan tâm, chăm sóc mình mọi nơi, mọi lúc - Ảnh: FBNV

Hiện tại Mai Hồ vẫn làm việc hết công suất với những dự án mới trong tương lai. Bà mẹ một con tiết lộ sắp tới cô sẽ tham gia một vai trong MV mới của ca sĩ Bảo Anh.

 

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Từ khóa:   mai hồ bạn gái cũ trấn thành Dương Triệu Vũ

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