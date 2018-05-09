Bị ‘ném đá’ vì mặt biến dạng, méo mó kỳ dị, Minh Hằng lên tiếng nói rõ sự thật

Hậu trường 09/05/2018 14:18

Trước phản ứng không tốt của khán giả về chiếc cằm nhọn hoắt, lệch sang một bên, Minh Hằng vừa chính thức lên tiếng.

Khoảng 1 tháng trở lại đây, Minh Hằng liên tục gây sốc khi thường xuyên xuất hiện trước công chúng với gương mặt trắng bệch cùng chiếc cằm nhọn hoắt và lệch sang một bên. Nhiều khán giả tỏ ra thất vọng vì sự thay đổi đột ngột của thần tượng. Không ít người hoài nghi cô đã lạm dụng “dao kéo” quá đà.

Bị ‘ném đá’ vì mặt biến dạng, méo mó kỳ dị, Minh Hằng lên tiếng nói rõ sự thật - Ảnh 1
Minh Hằng khiến nhiều người ngỡ ngàng vì gương mặt nhợt nhạt, kém sắc cùng chiếc cằm nhọn bất thường - Ảnh: Internet
Bị ‘ném đá’ vì mặt biến dạng, méo mó kỳ dị, Minh Hằng lên tiếng nói rõ sự thật - Ảnh 2
Cô dính nghi án phẫu thuật thẩm mỹ khi bất ngờ livestream với gương mặt méo mó biến dạng sau đó - Ảnh: FBNV

Trước dư luận không hay, tối qua (8/5), Minh Hằng bất ngờ livestream nói về nhan sắc của mình. Chân dài này chia sẻ, cô không quan tâm đến những ồn ào vừa qua. Mình Hằng khẳng định, dù mọi người cố dìm hàng thì cô vẫn không chìm.

Bị ‘ném đá’ vì mặt biến dạng, méo mó kỳ dị, Minh Hằng lên tiếng nói rõ sự thật - Ảnh 3
Hình ảnh mới nhất của Mình Hằng trong livestream nói chuyện với khán giả tối qua - Ảnh: FBNV 
Bị ‘ném đá’ vì mặt biến dạng, méo mó kỳ dị, Minh Hằng lên tiếng nói rõ sự thật - Ảnh 4
Nữ ca sĩ cho biết, cằm nhọn và không cân đối là do cô sử dụng app của điện thoại - Ảnh: FBNV

Tại cuộc nói chuyện này, nữ diễn viên Vừa đi vừa khóc cũng cho biết thêm, những hình ảnh bị chê xấu là do khán giả chụp vội lúc cô chưa kịp tạo dáng. Chưa hết, cô giải thích vì sử dụng app điện thoại nên cằm trở nên nhọn và biến dạng trong đoạn livestream cách đây không lâu. Minh Hằng còn nhấn mạnh, ai rồi cũng khác, hiện tại cô đã 30 tuổi nên sẽ làm những việc mình thích.

Bị ‘ném đá’ vì mặt biến dạng, méo mó kỳ dị, Minh Hằng lên tiếng nói rõ sự thật - Ảnh 5
Ngoài giải thích về chiếc cằm biến dạng, Minh Hằng còn cho biết thêm, cô không chỉnh sửa răng như nhiều người vẫn đồn thổi - Ảnh: FBNV

Livestream gây bão của Minh Hằng cách đây không lâu:

Minh Hằng tiếp tục khoe cằm nhọn và biến dạng, lộ thêm bằng chứng ‘dao kéo’ quá đà

Minh Hằng tiếp tục khoe cằm nhọn và biến dạng, lộ thêm bằng chứng ‘dao kéo’ quá đà

Khoe chiếc cằm nhọn hoắc, Minh Hằng tiếp tục khiến người hâm mộ hoang mang. Nghi án nữ ca sĩ phẫu thuật thẩm mỹ lại một lần nữa dấy lên.

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