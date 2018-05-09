Bị ‘ném đá’ vì mặt biến dạng, méo mó kỳ dị, Minh Hằng lên tiếng nói rõ sự thật

Khoảng 1 tháng trở lại đây, Minh Hằng liên tục gây sốc khi thường xuyên xuất hiện trước công chúng với gương mặt trắng bệch cùng chiếc cằm nhọn hoắt và lệch sang một bên. Nhiều khán giả tỏ ra thất vọng vì sự thay đổi đột ngột của thần tượng. Không ít người hoài nghi cô đã lạm dụng “dao kéo” quá đà.

Minh Hằng khiến nhiều người ngỡ ngàng vì gương mặt nhợt nhạt, kém sắc cùng chiếc cằm nhọn bất thường - Ảnh: Internet

Cô dính nghi án phẫu thuật thẩm mỹ khi bất ngờ livestream với gương mặt méo mó biến dạng sau đó - Ảnh: FBNV

Trước dư luận không hay, tối qua (8/5), Minh Hằng bất ngờ livestream nói về nhan sắc của mình. Chân dài này chia sẻ, cô không quan tâm đến những ồn ào vừa qua. Mình Hằng khẳng định, dù mọi người cố dìm hàng thì cô vẫn không chìm.