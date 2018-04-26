Minh Hằng tiếp tục khoe cằm nhọn và biến dạng, lộ thêm bằng chứng ‘dao kéo’ quá đà

Hậu trường 26/04/2018 15:50

Khoe chiếc cằm nhọn hoắc, Minh Hằng tiếp tục khiến người hâm mộ hoang mang. Nghi án nữ ca sĩ phẫu thuật thẩm mỹ lại một lần nữa dấy lên.

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Minh Hằng vừa đăng tải 1 clip của mình. Nhìn ở góc nghiêng, nữ ca sĩ khiến fan hốt hoảng vì chiếc cằm vừa dài vừa nhọn.

Minh Hằng tiếp tục khoe cằm nhọn và biến dạng, lộ thêm bằng chứng ‘dao kéo’ quá đà - Ảnh 1
Minh Hằng lại một lần nữa gây tranh cãi với nghi án dao kéo - Ảnh: Internet
Minh Hằng tiếp tục khoe cằm nhọn và biến dạng, lộ thêm bằng chứng ‘dao kéo’ quá đà - Ảnh 2
Cận cảnh gương mặt bị cho là thô và nhọn của Minh Hằng - Ảnh: Internet

Ngay sau khi đăng tải, người hâm mộ không ngại để lại bình luận góp ý một cách thẳng thắn trước sự thay đổi chóng mặt của thần tượng. Không ít người nói rằng họ thích gương mặt bầu bĩnh cùng làn da trắng tự nhiên đáng yêu của nữ diễn viên Vừa đi vừa khóc trước đây hơn là gương mặt nhọn hoắc, khác lạ hiện tại.

Minh Hằng tiếp tục khoe cằm nhọn và biến dạng, lộ thêm bằng chứng ‘dao kéo’ quá đà - Ảnh 3

Minh Hằng tiếp tục khoe cằm nhọn và biến dạng, lộ thêm bằng chứng ‘dao kéo’ quá đà - Ảnh 4
Nhiều người cho rằng gương mặt hiện tại của Minh Hằng không cân đối vì trông dài và già hơn bình thường - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, Minh Hằng cũng nhận được không ít ý kiến chê bai của khán giả khi livestream trên trang Facebook cá nhân.

Minh Hằng tiếp tục khoe cằm nhọn và biến dạng, lộ thêm bằng chứng ‘dao kéo’ quá đà - Ảnh 5
Nữ diễn viên Vừa đi vừa khóc khiến dân tình phát hoảng với hình ảnh này - Ảnh: FBNV
Minh Hằng tiếp tục khoe cằm nhọn và biến dạng, lộ thêm bằng chứng ‘dao kéo’ quá đà - Ảnh 6
Không ít người bày tỏ sự thất vọng về gương mặt hiện tại của Minh Hằng - Ảnh: FBNV
Minh Hằng, Hà Hồ - nhan sắc thay đổi chóng mặt theo năm tháng với chiếc cằm "bất thường"

Minh Hằng, Hà Hồ - nhan sắc thay đổi chóng mặt theo năm tháng với chiếc cằm "bất thường"

Minh Hằng và Hà Hồ đều là những mỹ nhân đa tài từ ca hát cho đến diễn xuất, tuy nhiên thường vướng phải các nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Sau bao năm tháng dấn thân showbiz, nhan sắc của hai đều có nhiều thay đổi.

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