Minh Hằng tiếp tục khoe cằm nhọn và biến dạng, lộ thêm bằng chứng ‘dao kéo’ quá đà

Khoe chiếc cằm nhọn hoắc, Minh Hằng tiếp tục khiến người hâm mộ hoang mang. Nghi án nữ ca sĩ phẫu thuật thẩm mỹ lại một lần nữa dấy lên.
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Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Minh Hằng vừa đăng tải 1 clip của mình. Nhìn ở góc nghiêng, nữ ca sĩ khiến fan hốt hoảng vì chiếc cằm vừa dài vừa nhọn.
Ngay sau khi đăng tải, người hâm mộ không ngại để lại bình luận góp ý một cách thẳng thắn trước sự thay đổi chóng mặt của thần tượng. Không ít người nói rằng họ thích gương mặt bầu bĩnh cùng làn da trắng tự nhiên đáng yêu của nữ diễn viên Vừa đi vừa khóc trước đây hơn là gương mặt nhọn hoắc, khác lạ hiện tại.
Cách đây không lâu, Minh Hằng cũng nhận được không ít ý kiến chê bai của khán giả khi livestream trên trang Facebook cá nhân.