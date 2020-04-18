Bị mỉa mai thẩm mỹ đến mức không ai nhận ra, Minh Tuyết đáp trả 'không phải dạng vừa'

Trước những bình luận kém duyên của anti-fan, ca sĩ Minh Tuyết dùng từ ngữ hết sức nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng thâm thúy đáp trả.

Minh Tuyết là ca sĩ nổi tiếng ở hải ngoại và được nhiều khán giả mến mộ. Trong những ngày dịch bệnh Covid-19 lây lan nhanh tại Mỹ, nữ ca sĩ tạm ngưng chạy show dành thời gian chăm sóc bản thân và gia đình. Mới đây, cô vừa đăng tải bức ảnh trang điểm lộng lẫy tại nhà. Ở tuổi ngoài 40 nhưng sắc vóc của em gái Cẩm Ly khiến nhiều chị em phát hờn vì quá trẻ trung và xinh đẹp. Thế nhưng bên cạnh những lời khen "có cánh", một dân mạng lại mỉa mai ca sĩ Minh Tuyết và khẳng định cô ham phẫu thuật thẩm mỹ đến mức không còn nhận ra.

Người này viết: "Ham đập mặt quá riết chả biết là ai nữa, Thẩm Thúy Hằng là bài học mà chưa ai thuộc. Con bây giờ không thấy giống mẹ nữa rồi, ra đường lại thấy giống nhiều người khác". Nữ ca sĩ khoe nhan sắc mặn mà ở tuổi 44 - Ảnh: FB Trước những lời chê bai hết sức thô thiển, Minh Tuyết lập tức lên tiếng phản pháo. Cô đáp trả hết sức nhẹ nhàng nhưng đủ khiến những ai muốn động đến mình phải e dè.

Minh Tuyết lên tiếng: "Thứ nhất, với người đàn ông lịch sự hay gọi là gentlemen, thì không bao giờ dùng những lời lẽ như thế này nói về một người phụ nữ. Thứ hai, anh đã từng gặp em ở ngoài đời ngày xưa và bây giờ chưa mà anh khẳng định và viết ra comment như thế. Những lời lẽ khiếm nhã của anh sẽ gây tổn thương cho người đối diện và chỉ có những người đàn ông thiếu lịch sự mới làm điều như vậy đối với phụ nữ mà thôi”. Thời gian gần đây, cô về nước thường xuyên hơn để phục vụ khán giả quê nhà - Ảnh: Internet Qua đây, cô cũng phủ nhận chuyện phẫu thuật thẩm mỹ: “Tuy rằng em chưa có sửa sắc đẹp, nhưng cũng đã cảm thấy tổn thương cho những người con gái vì muốn đẹp lòng đối phương, nhất là cánh đàn ông mà phải chịu đau đớn mổ xẻ trên thân xác của mình. Một lần nữa em xin cảm ơn anh đã và đang ghé thăm ngôi nhà facebook ngập tràn hình ảnh của Minh Tuyết. Em hi vọng sẽ không còn muốn gặp mặt của anh trong facebook của em vì hình ảnh của em sẽ làm anh khó chịu".

Minh Tuyết thẳng thắn đáp trả khi bị anti-fan chê bai thô thiển - Ảnh: FB Cách hành xử văn minh của Minh Tuyết nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Đồng thời, nhiều người cũng tỏ thái độ phẫn nộ với lời nói khiếm nhã của người đàn ông này.

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