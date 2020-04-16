Kêu gọi cách ly nhưng vô tư đăng ảnh dạo phố, Ngọc Lan bị dân mạng chỉ trích và cách người đẹp ‘đáp trả’

Mới đây, bức ảnh dạo phố của nữ diễn viên Ngọc Lan đã gây ra không ít ý kiến trái chiều khiến chính chủ phải lên tiếng giải thích.

Khoảng thời gian “cách ly xã hội” vì dịch bệnh Covid-19, người dân được khuyến khích hạn chế ra đường để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và những người xung quanh.

Tuy nhiên, mới đây, nữ diễn viên Ngọc Lan bất ngờ gây tranh cãi khi đăng tải bức ảnh tung tăng dạo phố lên trang Facebook cá nhân kèm dòng trạng thái: “Dạo 1 vòng Sài Gòn, mọi thứ thật yên ắng. Thật lòng mình muốn gia hạn thêm ngày cách ly xã hội, nhưng phải làm thật triệt để, vấn đề này thì thuộc về ý thức của mọi người.

Nếu chúng ta hy sinh tự do của bản thân mình thêm 1 ít thời gian nữa thôi thì sẽ có kết quả tốt và Sài Gòn sẽ nhanh chóng trở lại với nhịp sống như cũ…”.

Theo đó, Ngọc Lan khuyên mọi người nên hạn chế ra đường, tích cực tuân thủ chỉ đạo của chính phủ để đẩy lùi dịch bệnh.

Bức ảnh đi kèm với bài đăng của Ngọc Lan - Ảnh: FB

Tuy nhiên, dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng cho rằng nữ diễn viên “Bán chồng” có lời nói và hành động bất nhất. Không ít người để lại bình luận chỉ trích việc Ngọc Lan ra ngoài đường mùa dịch: “Dịch mà còn đi dạo lung tung, sợ chị luôn”, “Đòi cách ly thêm tuần nữa mà lại đi ra đường”, “Hạn chế ra đường bà chị ơi, còn con chúng ta nữa”....

Trước những phản ứng tiêu cực từ khán giả, Ngọc Lan vội lên tiếng giải thích dưới những bình luận này: “Chị đi công việc em, thực hiện đúng quy định em ơi. Hơn nữa hình cũ, em có thể lục lại Facebook chị, chị đã đăng rồi”, “Louis hết sữa bà ơi, đợt trước đã mua 3 thùng trừ hao, giờ ra không có hàng luôn vì không nhập về được”, “Mua nhu yếu phẩm anh, con em hết sữa”...

Ngọc Lan lên tiếng giải thích dưới bình luận chỉ trích của dân mạng - Ảnh: FB

Có thể thấy, nữ diễn viên vẫn chấp hành tốt quy định giãn cách xã hội và chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết.

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