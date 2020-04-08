Tấn Beo nhắn nhủ xúc động khi tiễn con trai lên tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19

Hậu trường 08/04/2020 16:50

Nghệ sĩ Tấn Beo ủng hộ hết mình khi con trai đầu quyết định tham gia vào tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19.

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Tấn Beo thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng khi chia sẻ bức ảnh tiễn con trai lớn tham gia chống dịch Covid-19. Được biết, hôm 7/4, con trai nam danh hài là Phạm Tấn Lợi đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Sau 3 năm nhập ngũ, chàng trai trẻ tiếp tục được tuyển vào công tác tại Quân khu 7. Tấn Lợi và nhiều đồng đội khác sẽ tham gia bảo vệ tại các khu vực cách ly.

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Tấn Beo chuẩn bị hành lý cho con trai đi chống dịch - Ảnh: FB

Diễn viên hài Tấn Beo ủng hộ tinh thần con trai: "Con trai ơi hãy lên đường vì nước vì dân chống dịch nhé con. Ba đã chuẩn bị hành trang cho con rồi nè khi nào hoàn thành nghĩa vụ trở về nhà ba dẫn con đi ăn bò bít tết nhé con".

Anh cho biết thêm, năm sau, con trai thứ 2 là Phạm Tấn Lộc cũng nhập ngũ. Về phần mình, nam nghệ sĩ luôn ủng hộ mọi quyết định của các con. Khuyến khích con sống vì cộng đồng, làm nhiều việc ý nghĩa có ích cho xã hội.

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Nghệ sĩ Tấn Beo ủng hộ quyết định của con trai khi tham gia các hoạt động có ích cho xã hội - Ảnh: Internet

Hiện tại, tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp ở nước ta. Nhiều nghệ sĩ đã đóng góp và kêu gọi mọi người chung tay với nhà nước đẩy lùi dịch bệnh. Ca sĩ Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Chi Pu, Tuấn Hưng… tặng nhiều vật phẩm y tế gồm khẩu trang, đồ bảo hộ, phòng áp lực âm... với số tiền ước tính lên đến nhiều tỷ đồng. 

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