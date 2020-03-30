Sống cảnh 'kẻ Bắc người Nam' giữa mùa Covid-19, BTV Hoài Anh xót xa nhắn gửi mẹ ruột

Hậu trường 30/03/2020 16:50

Dù rất muốn bay vào TP. Hồ Chí Minh để thăm mẹ ruột, nhưng BTV Hoài Anh đành nén nỗi nhớ thương vì dịch bệnh.

Hiện BTV Hoài Anh đang sống và làm việc tại Hà Nội còn mẹ ruột vẫn sống tại Sài Gòn. Dù khoảng cách địa lý khá xa nhưng cô thường xuyên vào Nam thăm bà. Tuy nhiên thời gian gần đây, nữ MC xinh đẹp của VTV không thể bay vào thăm mẹ ruột dù rất nhớ. Bởi hiện tại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở nước ta.

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Sở hữu giọng nói đậm chất Nam bộ, BTV Hoài Anh là gương mặt quen thuộc của khán giả VTV - Ảnh: FB

Hoài Anh tâm sự: "Chưa bao giờ có thể nghĩ hay tưởng tượng việc bay về thăm mẹ lại khó khăn như bây giờ. Chưa bao giờ Hà Nội và Sài Gòn lại cách xa nhau đến thế... Những chuyến bay kết nối niềm vui trở thành nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Đi là để trở về, mà lúc này con lại không thể nào về được!".

Cô tiếp tục viết về người mẹ thân yêu của mình: “Về để yên tâm là mẹ không ra phố nhiều những ngày này nữa, mẹ hay chủ quan lắm! Về để thấy cái dáng tròn xinh xinh của mẹ đi lại trong nhà, cái dáng như 3 bà tiên trong phim hoạt hình Walt Disney "Người đẹp ngủ trong rừng", xinh đẹp, phúc hậu, và trẻ mãi không già...

Nhìn mẹ, để có niềm tin và lạc quan rằng thế giới sẽ có những bà tiên, những phép màu như thế, để mọi người lại được nắm tay nhau!

Chưa bao giờ mong những cái chạm tay như lúc này, những cái chạm tay ấm áp và trong lành! Và con sẽ lại trở về, để ôm lấy cái dáng tròn xinh của mẹ".

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Ảnh kỷ niệm BTV Hoài Anh ngày thơ bé khi sống bên cạnh mẹ - Ảnh: FB

Dòng tâm sự của Hoài Anh chạm vào nỗi lòng của những người đang sống và làm việc xa nhà giữa mùa dịch. Nhiều người để lại bình luận đồng cảm và động viên cô giữ gìn sức khỏe.

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