Sáng 28/3, nhạc sĩ Phong Nhã đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng vì tuổi già sức yếu, hưởng thọ 96 tuổi.

Thông tin nhạc sĩ Phong Nhã qua đời được cháu ruột của ông - MC Bạch Dương thông báo khiến nhiều người xót xa. Được biết, ông mất tại nhà riêng ở Hà Nội, hưởng thọ 96 tuổi. Sự ra đi của cố nhạc sĩ là nỗi mất mát vô cùng to lớn với nền âm nhạc nước nhà.

Nhạc sĩ Phong Nhã qua đời tại Hà Nội vào sáng 28/3 - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, họa sĩ Tô Chiêm thông báo tin buồn. Ông cho biết vì tình hình dịch Covid-19 có nhiều diễn biến khó lường tại Hà Nội, gia đình cố nhạc sĩ đang khá bối rối và chưa có kế hoạch cụ thể về việc tổ chức đám tang.

Họa sĩ Tô Chiêm viết trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Là người từng làm việc trực tiếp với cố nhạc sĩ tài hoa, ca sĩ Minh Quân xót xa viết: “Ôi! thật bàng hoàng và thương tiếc khi được tin bác Phong Nhã - tác giả của biết bao ca khúc về trẻ em và đặc biệt là ‘Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng’ vừa từ trần vào sáng nay 28/3/2020 hưởng thọ 96 tuổi.

Làm việc với bác trong thời gian mình đạo diễn MV: ‘Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng’ luôn thấy bác là người yêu mến thiếu nhi và hết lòng vì thế hệ trẻ như thế nào. Xin được kính cẩn nghiêng mình trước vong linh bác và thành kính phân ưu cùng gia đình ạ!".

Nhạc sĩ Phong Nhã là Tổng biên tập đầu tiên của báo Thiếu Niên Tiền Phong - Ảnh: Internet

Nhạc sĩ Phong Nhã sinh năm 1924 tại Hà Nam, tên thật là Nguyễn Văn Tường. Suốt hơn 60 năm hoạt động nghệ thuật, ông là "cha đẻ" của hơn 250 tác phẩm dành cho thiếu nhi. Trong đó có nhiều tác phẩm tiêu biểu như: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, Cùng nhau ta đi lên (nay là Đội ca), Kim Đồng, Đi ta đi lên...

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