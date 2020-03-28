Đi siêu thị mùa Covid-19, Lan Phương phẫn nộ vì gặp người thiếu ý thức, hắt hơi thẳng vào kệ hàng

Hậu trường 28/03/2020 13:46

Sau khi chứng kiến hành động thiếu ý thức tại siêu thị, diễn viên Lan Phương cảm thấy sợ và không còn muốn chạm vào bất kỳ thứ gì.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp. Trên khắp các trang mạng xã hội, mọi người cùng nhau kêu gọi cộng đồng hãy ý thức, đẩy lùi dịch bệnh. Rất nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng và được hưởng ứng.

Mới đây, diễn viên Lan Phương gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái bức xúc vì gặp người thiếu ý thức. Sau khi trở lại Hà Nội, nữ diễn viên phải đi siêu thị mua nhiều vật dụng và nhu yếu phẩm cho cả nhà. Tuy nhiên, cô đã gặp phải một hành động đáng lên án. Theo đó, một khách hàng nam không mang khẩu trang đã hắt hơi chốn đông người.

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Lan Phương hú vía kể lạ sự việc vừa chứng kiến tại siêu thị - Ảnh: FB

Cô kể lại: “Có tin nổi không! Mọi người kêu gọi hãy dùng khẩu trang thường xuyên, nhất là những chỗ đông người thì xin hãy dùng cho đúng cách. Hôm qua ở 1 siêu thị to đùng, có 1 anh khách ăn mặc, cầm ví trông rất có tiền, hắt hơi một tràng dài. Phương quay lại nhìn thì thấy anh ta tay đang cầm khẩu trang kéo ra khỏi mặt mà hắt hơi thẳng vào kệ hàng như chưa từng được hắt hơi sung sướng như thế. Hắt hơi xong anh ấy thoải mái kéo khẩu trang che mặt như cũ.

Anh ấy sợ bẩn khẩu trang của mình nên kéo ra hắt vào kệ hàng cho sạch đấy mà. Mình nói với nhân viên siêu thị nên để ý nhắc khách, họ còn buồn cười và nghĩ chẳng có gì phải băn khoăn”.

Nữ diễn viên nhắn nhủ: “Ho và hắt hơi xin hãy dùng khuỷu tay áo hoặc khăn giấy, xin hãy hiểu điều đó ạ! Hoặc xin ở nhà để tha hồ hắt hơi mà không cần khẩu trang nhé".

Đi siêu thị mùa Covid-19, Lan Phương phẫn nộ vì gặp người thiếu ý thức, hắt hơi thẳng vào kệ hàng - Ảnh 2
Cô không dám chạm vào bất cứ vật gì ở siêu thị khi chứng kiến sự việc - Ảnh: FB

Bài viết của nữ diễn viên thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng. Nhiều người tỏ thái độ bất bình trước hành động thiếu ý thức của người đàn ông này.

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