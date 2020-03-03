Sau 2 năm theo chồng ra Hà Nội, Lan Phương ôm con vào Sài Gòn sống một thời gian

Vì có dự án phim dài tập tại TP. Hồ Chí Minh, diễn viên Lan Phương đành phải tạm xa chồng và đưa con gái vào Nam sống vài tháng.

Lan Phương là gương mặt khá quen thuộc với khán giả truyền hình. Cô được mọi người yêu mến khi đảm nhận nhiều vai diễn trong các bộ phim đình đám, gần đây nhất là "Nàng dâu order". Bên cạnh sự nghiệp thành công, cuộc sống của diễn viên Lan Phương bên chồng ngoại quốc cũng được quan tâm không kém.

Dù chưa tổ chức hôn lễ nhưng cả hai đã là vợ chồng hợp pháp - Ảnh: FB

Năm 2018, cô sinh con gái đầu lòng và từ bỏ sự nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh để ra Hà Nội đoàn tụ ông xã. Sau 2 năm cố gắng thích ứng, bà mẹ một con đã khẳng định được vị trí của bản thân tại mảnh đất này.

Tuy nhiên mới đây, Lan Phương bất ngờ tiết lộ phải tạm xa chồng để vào TP. Hồ Chí Minh. Chân dài 8x cho biết, cô sẽ sống ở Sài Gòn nhiều tháng vì công việc.

Lan Phương đưa con gái vào Sài Gòn sống - Ảnh: FB

"Lại chuyển nhà vào Sài Gòn với 1,5 vali cho mình và 1 vali cho Lina. Bận túi bụi với việc di chuyển 3 thành phố trong 1 ngày, rồi làm việc, sắp xếp lại nhà cửa cho mấy tháng quay phim trong Sài Gòn.

Mình thích cảm giác thay đổi, sắp xếp lại cuộc sống ghê cơ. Đồ đạc mỗi ngày một ít đi, chỉ còn lại những thứ thật quan trọng nên di chuyển và ổn định lại nơi ở trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Sắp xếp lại nhà cửa từ kiểu sống của 1 cô gái độc thân đến việc sống cùng 1 em bé, mẹ và em trai mới về nước (thỉnh thoảng thêm khách là chồng và bố mình) vẫn luôn gọn gàng, ngăn nắp đòi hỏi việc thay đổi, sắp xếp và sáng tạo từng giây phút", Lan Phương chia sẻ.

Không gian sống đầy đủ tiện nghi của nữ diễn viên ở TP. Hồ Chí Minh - Ảnh: FB

Theo đó, Lan Phương sẽ chuyển vào Sài Gòn sống một thời gian để lo công việc. Vì con gái còn nhỏ nên theo mẹ vào Nam, ông xã cô thi thoảng sẽ vào thăm vợ con.

Giữa mùa dịch Covid-19, Lan Phương thoải mái đi bơi cùng con gái, khuyên mọi người đừng sợ hãi quá mức Trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên Lan Phương gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh diện bikini cùng con gái Lina tại bể bơi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-2-nam-theo-chong-ra-ha-noi-lan-phuong-om-con-vao-sai-gon-song-mot-thoi-gian-352600.html