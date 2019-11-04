Sau hơn 1 năm kết hôn, Lan Phương gây bất ngờ khi tiết lộ: ‘Em và chồng tiền ai nấy giữ’

Hậu trường 04/11/2019 15:44

Mới đây, nữ diễn viên Lan Phương đã có những chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với chồng Tây trong một chương trình truyền hình.

Nhờ khả năng diễn xuất đa dạng, nữ diễn viên Lan Phương ngày càng được khán giả yêu mến qua các bộ phim như: Cô gái xấu xí, Cả một đời ân oán, Nàng dâu order... Bên cạnh đó, cuộc hôn nhân của cô và chồng Tây cao 2m còn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

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Lan Phương gây ấn tượng với khả năng diễn xuất đa dạng - Ảnh: Internet

Được biết, sau nhiều năm hẹn hò, Lan Phương và David Duffy đăng ký kết hôn vào tháng 5/2018. Từ sau khi “về chung nhà”, Lan Phương chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hà Nội.

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Cặp đôi đăng ký kết hôn năm 2018 - Ảnh: Internet

Mới đây, xuất hiện trên một chương trình truyền hình, Lan Phương đã có những chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với khán giả. Được MC hỏi về những trở ngại khi kết hôn với người nước ngoài, Lan Phương cho biết cả hai không gặp quá nhiều khó khăn để trở nên đồng điệu. Nữ diễn viên chia sẻ thêm rằng vợ chồng cô luôn tôn trọng văn hóa và cuộc sống của nhau.

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Lan Phương chia sẻ về cuộc sống hôn nhân trên sóng truyền hình - Ảnh: Internet

Đối với Lan Phương, David là người rất dễ tính và anh sẵn sàng thay đổi để phù hợp với văn hóa người Việt. Bên cạnh đó, mẹ Lan Phương cũng không tiếc lời khen cho chàng rể: “David là một chàng trai dễ thương và hiền lành. Sẵn sàng giúp đỡ mẹ vợ”.

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Mẹ của Lan Phương cũng rất yêu quý David - Ảnh: Internet

Về vấn đề tài chính trong gia đình, Lan Phương gây bất ngờ khi tiết lộ: “Em và chồng tiền ai nấy giữ, ai tiện thì người đấy tự chi trả. Những văn hóa thuần Việt như biếu bố mẹ ít tiền “bánh kẹo” em đều tự chủ động và không bắt ép David phải làm theo”.

Những chia sẻ chân thành này của nữ diễn viên nhận được sự đồng tình từ phía khán giả. Hiện tại, Lan Phương đang có cuộc sống viên mãn bên chồng và con trai khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Lan Phương kêu người giàu bỏ tiền giúp giảm ô nhiễm môi trường

Lan Phương kêu người giàu bỏ tiền giúp giảm ô nhiễm môi trường

“Nàng dâu order” hiến kế: “Khi kẹt xe chỉ nhích từng tí một thì các cô chú tắt xe máy đi, dùng chân nhích xe lên hoặc đẩy xe tiến lên". Lan Phương kêu gọi người giàu bỏ tiền cải tạo không khí thay vì mua vài căn hộ cho người yêu hay cho con ra nước ngoài tránh ô nhiễm…

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