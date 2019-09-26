Vừa đến Úc, con gái Lan Phương đã sốt cao hơn 40 độ, người nổi chấm nhỏ phải tiến hành xét nghiệm

Trong chuyến đi Úc mới đây, con gái Lan Phương bất ngờ sốt cao và phải nhập viện theo dõi khiến vợ chồng nữ diễn viên “Nàng dâu order” vô cùng lo lắng.

Mới đây, diễn viên Lan Phương đã cùng chồng và con gái Lina đến Sydney (Úc) để dự hôn lễ của em chồng. Tuy nhiên, do chưa quen với sự thay đổi khí hậu nên con gái Lan Phương đã đổ bệnh và sốt cao liên tục.

Trên trang cá nhân, Lan Phương tỏ ra vô cùng lo lắng: “Đêm không ngủ ở Sydney. Đêm thứ 2 ở Sydney, em vẫn bị sốt cao không hạ. 11h đêm bố mẹ đưa em đến bệnh viện nhi của Sydney. Bác sĩ thấy em có 2 chấm nhỏ trên bụng, nên phải lấy máu em đi xét nghiệm gấp. Em sốt cao đến 40,7 độ. Daddy và mẹ sợ và lo lắng lắm”.

Bài đăng của Lan Phương - Ảnh: FB

Theo chia sẻ của nữ diễn viên, Lina sốt cao đến hơn 40 độ và phải nhập viện để điều trị. Khi phát hiện người bé bị nổi chấm nhỏ, bác sĩ đã yêu cầu lấy máu xét nghiệm. May mắn thay, kết quả cho thấy Lina không bị nhiễm virus nguy hiểm nào.

Con gái Lan Phương bị sốt cao liên tục - Ảnh: FB

Vì lo lắng cho con gái nên dù đang bị bệnh, cô vẫn luôn nằm cạnh con để bé được dễ chịu. Trong khi đó, chồng Lan Phương phải một mình chăm sóc cả 2 mẹ con. Hiện tại, Lan Phương cho biết con gái đã hạ sốt và khỏe hơn. Cô bé đã có thể ngồi xem phim hoạt hình cùng bố.

Sau khi nhập viện, cô bé đã dần hồi phục sức khỏe - Ảnh: FB

Bạn bè và người hâm mộ gửi lời động viên đến nữ diễn viên - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ gửi lời động viên hai mẹ con và chúc Lina mau lành bệnh: “Em giỏi lắm, cố gắng uống thuốc chóng khỏi để ra viện nhé”, “Chúc con mau khỏe nha”, “Chúc mẹ con Lina mau khỏe để tận hưởng chuyến đi nhé”, “Chúc Lina mau khỏe nha”…

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-den-uc-con-gai-lan-phuong-da-sot-cao-hon-40-do-nguoi-noi-cham-nho-phai-tien-hanh-xet-nghiem-339081.html