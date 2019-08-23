Lan Phương phát ngôn sốc: 'Con giáp thứ 13 có thể là những người đàn ông'

Hậu trường 23/08/2019 17:34

Diễn viên Lan Phương khiến nhiều người phải suy ngẫm khi triết lý cực lạ về chuyện "con giáp thứ 13" không hẳn là phụ nữ.

Diễn viên Lan Phương vừa đăng tải dòng chia sẻ bàn về "con giáp thứ 13". Trong khi nhiều người thường mặc định "con giáp thứ 13” là phụ nữ thì mỹ nhân phim Nàng dâu Order cho rằng những người này cũng có khả năng là nam giới.

"Con giáp 13 hoàn toàn có thể là những người đàn ông đang sắp thành công trong việc lôi kéo một người phụ nữ có chồng chứ!”, cô viết.

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Sau khi kết hôn, diễn viên Lan Phương chuyển ra Hà Nội sống cùng chồng con - Ảnh: FB

Cô thẳng thắn phản đối những người có định kiến về phụ nữ: "Do quan niệm từ thời phong kiến khiến rất rất nhiều người mặc định đàn ông phải là người có vị trí cao hơn phụ nữ, là người kiếm tiền và luôn có cơ hội được nhiều cô gái vây quanh, là người có sa ngã cũng là do bản năng của đàn ông chứ không phải điều gì ghê gớm. Định kiến ấy cho rằng phụ nữ luôn là người phụ thuộc, luôn ở vị trí dễ tổn thương khi người đàn ông của mình có tình cảm với người khác, và luôn là người có lỗi…".

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Nữ diễn viên có suy nghĩ khác lạ về 'con giáp thứ 13' - Ảnh: FB

Cho rằng đây là lối suy nghĩ vô cùng lạc hậu, Lan Phương nhấn mạnh: “Khi có người thứ 3 xuất hiện thì đàn ông hay phụ nữ (dù ở vị trí nào) đều cảm thấy cay đắng và đau đớn như nhau. Có điều rất hiếm người đàn ông nào chịu thừa nhận có người thứ 3 xen vào và cuỗm mất vợ hay người yêu mình, vì nếu thừa nhận chẳng hóa ra tự nhận mình kém cỏi. Thế nên mới ra khái niệm “con giáp thứ 13” phải là phụ nữ.

Đàn ông hay phụ nữ đều có thể khiến người ngoài cuộc mê đắm và đều có thể dẫn đến chuyện không đúng đắn. Lỗi là do cả 2 người tạo ra chuyện vụng trộm kia. Nếu chỉ có 1 phía thì chuyện không bao giờ thành. Nên khi có cô gái nào đó xen vào, anh chồng đương nhiên cũng là người chủ động".

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Dù 'con giáp thứ 13' là nam hay nữ thì người trong cuộc luôn bị tổn thương - Ảnh: FB

Kết thúc bài viết, bà mẹ một con nêu cách giải quyết cho những cặp đôi bị “con giáp thứ 13” quấy phá.

Lan Phương chia sẻ: “Nếu chồng hay vợ mình không chủ động, không có tình cảm với con giáp 13 thì quên luôn cái con giáp ấy đi là được, chẳng mất thời gian quan tâm làm gì.

Nếu chồng hay vợ mình cũng có tình cảm với người kia, thì cố giữ một người mà trong lòng yêu một người khác làm gì cho khổ tâm và đau đớn nhỉ.

Nếu chỉ say nắng chưa dẫn đến chuyện gì nghiêm trọng… thì 2 vợ chồng cùng ngồi nói chuyện và tìm hướng đi tốt nhất tùy hoàn cảnh mỗi nhà nhé.

Lan Phương cũng không quên nhắn nhủ đến chị em phụ nữ rằng: Để có thể chủ động từ bỏ, tìm kiếm, hay duy trì hạnh phúc của mình, 1 trong những điều quan trọng nhất là chúng ta phải chủ động về tài chính, để không phải phụ thuộc vào bất cứ người đàn ông nào".

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