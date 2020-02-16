Trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên Lan Phương gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh diện bikini cùng con gái Lina tại bể bơi.

Giữa lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ai nấy đều tránh đến những nơi công cộng để hạn chế nguy cơ lây nhiễm thì nữ diễn viên Lan Phương lại cùng con gái đi bơi khiến nhiều người lo lắng. Trên trang cá nhân, Lan Phương đăng tải loạt ảnh diện bikini cùng con gái Lina và cho biết: “Trước khi ra Phú Quốc, mẹ dẫn Lina đi bơi ở 1 khách sạn ở Hà Nội, có vài người biết kêu ầm lên là mẹ con Phương gây nên sự nguy hiểm cho mình và mọi người”.

Bài đăng của Lan Phương - Ảnh: FB Mẹ con Lan Phương cùng nhau khoe dáng tại bể bơi - Ảnh: FB Tuy nhiên, nữ diễn viên cho rằng: “Nhiều người không hiểu rõ cách thức lây lan của virus và bị lan truyền sự sợ hãi từ những người xung quanh nên bị sợ hãi quá mức cần thiết”. Theo đó, Lan Phương khuyên mọi người đừng nên quá hoang mang vì nếu biết bảo vệ bản thân đúng cách thì có thể dễ dàng phòng tránh nguy cơ lây nhiễm: “Nếu giữ thói quen rửa tay rồi mới đưa lên mặt; che miệng bằng khuỷu tay, khăn giấy khi ho, hắt hơi; khi thật cần thiết dùng khẩu trang đúng cách thì chúng ta sẽ tránh được lây lan không chỉ con virus cúm này và nhiều dịch bệnh khác”.

Lan Phương cho rằng không nên lo sợ quá mức nếu biết cách phòng tránh - Ảnh: FB Cuối cùng, nữ diễn viên “Nàng dâu order” khẳng định sự lo lắng và cẩn thận ở mỗi người là khác nhau. Chính vì vậy mà gia đình cô vẫn thoải mái đi chơi những nơi chưa có dịch: “Đường phố ít người nên đi đâu chơi càng thoải mái. Ăn uống đầy đủ đa dạng, tinh thần vui vẻ thoải mái, hoạt động thể chất khỏe khoắn thì chắc chắn sẽ tránh được con virus nhà mình nhé”. Gia đình Lan Phương vẫn thoải mái đi chơi giữa mùa dịch - Ảnh: FB Lina rất vui vẻ khi được đi bơi cùng mẹ - Ảnh: FB Dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng đồng tình với quan điểm của Lan Phương nhưng vẫn khuyên cô không nên quá chủ quan. Bên cạnh đó, người hâm mộ còn để lại bình luận ngợi khen vóc dáng thon gọn của nữ diễn viên và vẻ đáng yêu của con gái Lan Phương: “Sao 2 mẹ con chị xinh quá vậy. Xinh hết phần người khác rồi ạ, không chừa cho em tí nào”, “Chị Phương ơi, chị chia sẻ bí quyết để tìm lại vòng 2 như kia đi ạ”, “Úi hai mẹ con nhà này nhìn yêu quá đi”…

Cả Tết không đi chơi, Lan Phương tiết lộ lý do khiến ai cũng xót xa Diễn viên Lan Phương cho biết, vì phải chăm chồng Tây bị bệnh vừa trông nom con nhỏ nên dịp Tết Nguyên Đán vừa qua cô không có thời gian đi chơi.

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