Cả Tết không đi chơi, Lan Phương tiết lộ lý do khiến ai cũng xót xa

Diễn viên Lan Phương cho biết, vì phải chăm chồng Tây bị bệnh vừa trông nom con nhỏ nên dịp Tết Nguyên Đán vừa qua cô không có thời gian đi chơi.

Trong khi nhiều sao Việt hứng khởi khoe ảnh đón năm mới bên gia đình, diễn viên Lan Phương lại "biệt tăm". Việc này khiến không ít người hâm mộ thắc mắc. Mới đây, Lan Phương đã lên tiếng giải thích về vấn đề này. Cô chia sẻ: "Mọi người có hỏi sao không thấy nhà em đăng ảnh gia đình đi chơi Tết như nhà người khác, em muốn lắm, nhưng cả mẹ và daddy em đều bận".

Chồng bị bệnh phải nhập viện nên Lan Phương không có thời gian đi chơi Tết - Ảnh: FB

Nữ diễn viên tâm sự: "Daddy bận đi làm từ sáng đến 11h đêm rồi bị ốm. Mẹ em bận chăm em, chăm sóc nhà cửa và đưa em vào bệnh viện chăm daddy nữa. Có tí thời gian thì mẹ đưa em về quê thăm vội họ hàng rồi lại vội về cho em đi ngủ và chăm daddy.

Hôm nay daddy khỏi ốm rồi em mới có thời gian kể chuyện. Tết Tây năm ngoái mẹ em bị ngộ độc, Tết ta năm nay daddy bị ốm, nhưng miễn gia đình em luôn ở bên nhau, yêu thương và chăm sóc nhau là em vẫn thấy hạnh phúc và ngập tràn Tết trong nhà. Như mẹ em nói hôm qua là nếu mình dành hết thời gian yêu những gì mình đang có thì mình chẳng phải mất thời gian tiếc nuối hay sợ hãi gì hết ạ".



Trước đó, cô có chia sẻ ảnh bên người thân gói bánh chưng, đón Tết tại Hà Nội - Ảnh: FB

Nữ diễn viên thích thú dạy chồng ngoại quốc gói bánh truyền thống - Ảnh: FB

Dưới bài viết, người hâm mộ để lại bình luận hỏi thăm vợ chồng Lan Phương, đồng thời gửi lời chúc tốt đẹp đến gia đình cô nhân dịp năm mới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ca-tet-khong-di-choi-lan-phuong-tiet-lo-ly-do-khien-ai-cung-xot-xa-349796.html