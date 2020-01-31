Cả Tết không đi chơi, Lan Phương tiết lộ lý do khiến ai cũng xót xa

Hậu trường 31/01/2020 10:05

Diễn viên Lan Phương cho biết, vì phải chăm chồng Tây bị bệnh vừa trông nom con nhỏ nên dịp Tết Nguyên Đán vừa qua cô không có thời gian đi chơi.

Trong khi nhiều sao Việt hứng khởi khoe ảnh đón năm mới bên gia đình, diễn viên Lan Phương lại "biệt tăm". Việc này khiến không ít người hâm mộ thắc mắc. Mới đây, Lan Phương đã lên tiếng giải thích về vấn đề này. Cô chia sẻ: "Mọi người có hỏi sao không thấy nhà em đăng ảnh gia đình đi chơi Tết như nhà người khác, em muốn lắm, nhưng cả mẹ và daddy em đều bận".

dien vien lan phuong va chong
Chồng bị bệnh phải nhập viện nên Lan Phương không có thời gian đi chơi Tết - Ảnh: FB

Nữ diễn viên tâm sự: "Daddy bận đi làm từ sáng đến 11h đêm rồi bị ốm. Mẹ em bận chăm em, chăm sóc nhà cửa và đưa em vào bệnh viện chăm daddy nữa. Có tí thời gian thì mẹ đưa em về quê thăm vội họ hàng rồi lại vội về cho em đi ngủ và chăm daddy.

Hôm nay daddy khỏi ốm rồi em mới có thời gian kể chuyện. Tết Tây năm ngoái mẹ em bị ngộ độc, Tết ta năm nay daddy bị ốm, nhưng miễn gia đình em luôn ở bên nhau, yêu thương và chăm sóc nhau là em vẫn thấy hạnh phúc và ngập tràn Tết trong nhà. Như mẹ em nói hôm qua là nếu mình dành hết thời gian yêu những gì mình đang có thì mình chẳng phải mất thời gian tiếc nuối hay sợ hãi gì hết ạ".

dien vien lan phuong va chong 1
Trước đó, cô có chia sẻ ảnh bên người thân gói bánh chưng, đón Tết tại Hà Nội - Ảnh: FB
dien vien lan phuong va chong 2
Nữ diễn viên thích thú dạy chồng ngoại quốc gói bánh truyền thống - Ảnh: FB

Dưới bài viết, người hâm mộ để lại bình luận hỏi thăm vợ chồng Lan Phương, đồng thời gửi lời chúc tốt đẹp đến gia đình cô nhân dịp năm mới.

Sau hơn 1 năm kết hôn, Lan Phương gây bất ngờ khi tiết lộ: ‘Em và chồng tiền ai nấy giữ’

Sau hơn 1 năm kết hôn, Lan Phương gây bất ngờ khi tiết lộ: ‘Em và chồng tiền ai nấy giữ’

Mới đây, nữ diễn viên Lan Phương đã có những chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với chồng Tây trong một chương trình truyền hình.

Xem thêm
Từ khóa:   Lan Phương chồng Lan Phương con gái Lan Phương

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 3 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 5 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 1 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 10 giờ 16 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 10 giờ 31 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026