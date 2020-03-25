Đang mùa dịch, Lan Phương khiến bố mẹ phát hoảng vì điều này

Lịch quay phim ở TP. Hồ Chí Minh bị hoãn do dịch Covid-19, diễn viên Lan Phương quyết định cùng con gái bay ra Hà Nội đoàn tụ chồng Tây.

Sau Tết Nguyên đán, diễn viên Lan Phương cho biết đã "dọn nhà" vào TP. Hồ Chí Minh sống một thời gian để quay phim dài tập. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 bùng phát nên lịch quay bị hoãn. Thương chồng ở Hà Nội một mình, cô quyết định cùng con gái bay ra đoàn tụ. Nữ diễn viên giải thích, do đặc thù công việc nên chồng Tây không thể bay vào thăm 2 mẹ con ở thời điểm này.

Lan Phương đưa con gái ra Hà Nội đoàn tụ với ông xã - Ảnh: FB

Cô chia sẻ hình ảnh vắng vẻ tại sân bay - Ảnh: FB

Quyết định đột ngột của nữ diễn khiến bố mẹ cô vô cùng lo lắng. Lan Phương chia sẻ: "Dịch lan nhanh quá cả nhà ơi. Lịch quay phim của mẹ hoãn, thế giới thì đang bị xáo trộn tung lên cả. Daddy một mình ngoài Hà Nội, do tính chất công việc không được đi máy bay vào Sài Gòn thăm 2 mẹ con em nữa. Ông bà thì phát hoảng không muốn 2 mẹ con bay tí nào. Nhưng biết sao bây giờ, những lúc không đoán trước được chuyện gì thế này thì gia đình nên ở bên cạnh nhau. Em và mẹ đã lên chuyến bay ra Hà Nội để ở gần daddy".

Mẹ con Lan Phương bay từ Sài Gòn ra Hà Nội để ở cùng gia đình - Ảnh: FB

Để đảm bảo an toàn, cô và con gái mang khẩu trang kỹ lưỡng, khai báo y tế online. Lan Phương còn cẩn thận địu Lina trong suốt quá trình làm thủ tục và lên máy bay để bé không chạy nhảy lung tung.

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