Bị gạ làm sugar baby, tiếp viên trưởng VietNam Airlines khiến kẻ lạ 'quay xe', ẩn ý ‘mặt vắt ra hột sao làm?’

Những hotgirl, hoa hậu hay mỹ nhân khi đăng hình ảnh lên mạng xã hội đôi khi bị đại gia hoặc các sugar daddy gạ gẫm là chuyện bình thường. Đôi khi họ còn khá khổ sở vì những “cái đuôi” trên trời rơi xuống cứ làm phiền cuộc sống của mình quá mức và dùng lời lẽ không mấy lịch sự khi trò chuyện.

Bị gạ là sugar baby, Tôn Nữ Nam Phương đã có màn đáp trả hài hước khiến CĐM thích thú vô cùng - Ảnh: IGNV

Mới đây Tôn Nữ Nam Phương sinh năm 1990 đang là tiếp viên trưởng VietNam Airlines đã lên tiếng chia sẻ về một nhân vật bí ẩn gạ cô làm sugar baby với nội dung: “Hi bé, em cần dd lo cho em không nè?”. Có thể hiểu đơn giản thế này, "dd" ở đây không nghi ngờ gì chính là viết tắt của từ "daddy" - khái niệm thường thấy trong những mối quan hệ kiểu "sugar daddy - sugar baby". Điều bất ngờ là sau khi nhận tin nhắn kém duyên trên, Nam Phương đã hài hước đáp trả: “Dạ không, em làm mommy chứ baby gì tầm này nữa chị”.