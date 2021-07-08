Bị gạ làm sugar baby, tiếp viên trưởng VietNam Airlines khiến kẻ lạ 'quay xe', ẩn ý ‘mặt vắt ra hột sao làm?’

Hậu trường 08/07/2021 11:31

Tôn Nữ Nam Phương đã có màn đáp trả tinh tế và khéo léo khiến sugar daddy ‘cứng họng’ và khán giả vỗ tay tán thưởng.

Những hotgirl, hoa hậu hay mỹ nhân khi đăng hình ảnh lên mạng xã hội đôi khi bị đại gia hoặc các sugar daddy gạ gẫm là chuyện bình thường. Đôi khi họ còn khá khổ sở vì những “cái đuôi” trên trời rơi xuống cứ làm phiền cuộc sống của mình quá mức và dùng lời lẽ không mấy lịch sự khi trò chuyện. 

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Bị gạ là sugar baby, Tôn Nữ Nam Phương đã có màn đáp trả hài hước khiến CĐM thích thú vô cùng - Ảnh: IGNV 

Mới đây Tôn Nữ Nam Phương sinh năm 1990 đang là tiếp viên trưởng VietNam Airlines đã lên tiếng chia sẻ về một nhân vật bí ẩn gạ cô làm sugar baby với nội dung:  “Hi bé, em cần dd lo cho em không nè?”. Có thể hiểu đơn giản thế này, "dd" ở đây không nghi ngờ gì chính là viết tắt của từ "daddy" - khái niệm thường thấy trong những mối quan hệ kiểu "sugar daddy - sugar baby". Điều bất ngờ là sau khi nhận tin nhắn kém duyên trên, Nam Phương đã hài hước đáp trả: “Dạ không, em làm mommy chứ baby gì tầm này nữa chị”.

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Cô cho rằng mặt mình 'vắt ra hột' thì không thể làm sugar baby được - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra cô còn quăng thêm dòng bình luận đầy tinh tế khiến kẻ lạ cứng họng: “Mặt tui vắt ra hột mà kêu đi làm baby. Nghĩ sao vậy?”.

Tôn Nữ Nam Phương là một người đẹp nổi tiếng trên mạng xã hội. Cô sở hữu nhiều fan hâm mộ và luôn nhận được nhiều bình luận tích cực mỗi khi chia sẻ ảnh mới.

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Nữ tiếp viên trưởng Vietnam Airlines có khá nhiều fan trên mạng xã hội - Ảnh: IGNV
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Bị gạ làm sugar baby, tiếp viên trưởng VietNam Airlines khiến kẻ lạ 'quay xe', ẩn ý ‘mặt vắt ra hột sao làm?’ - Ảnh 6

Cô sở hữu Instagram với hơn 60 ngàn lượt follow và những hình ảnh luôn nhận được bình luận tích cực từ cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra cô còn được đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Chia sẻ về sở thích “xê dịch” của mình, Nam Phương cho biết: “Hôm nay bạn thấy buồn, muốn đi giải khuây, vèo 1 cái bạn đặt chân đến Paris uống tách cà phê, ăn đồ Âu, đi mua sắm. Khi bạn xem phim Hàn Quốc, thấy người ta ăn Tokbokki, mình cũng thèm quá, thế là hôm sau lại có mặt ở Hàn để ăn tokbokki”.

Hiện tại sự việc cô bị nhân vật lạ gạ gẫm làm sugar baby đang khiến cư dân mạng xôn xao và đâu đáp cả tinh tế của nàng tiếp viên xinh đẹp cũng khiến cư dân mạng “cười lăn cười bò”.

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