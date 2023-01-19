Bị 'ép' khoe ảnh chồng, Minh Hằng đưa ra định mức 500 tỷ đồng để tiết lộ dung mạo 'người ấy'

Tại sự kiện, Minh Hằng cho biết chồng doanh nhân luôn đồng ý với mọi quyết định của cô, thậm chí phải chịu đựng mất tuần trăng mật vì Minh Hằng bận đóng phim.

Câu trước thể hiện tình yêu với chồng, câu sau nữ diễn viên liền bảo vệ chồng trước khả năng soi của khán giả: “Doanh thu phim trên 500 tỷ Minh Hằng sẽ công khai danh tính chồng, chưa bao giờ mình thấy ông xã đáng giá đến vậy”, nữ diễn viên dí dỏm nói thêm.

“Thực sự cho tới ngày hôm nay, Hằng vẫn chưa có thời gian dành cho bản thân và gia đình. Rất mong anh ấy thông cảm”, Minh Hằng chia sẻ.

Từ trước đến nay, Minh Hằng chưa từng công khai giới thiệu "nửa kia" với người hâm mộ cũng như hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm trên báo chí. Nữ ca sĩ từng cho biết lý do: "Từ khi chính thức công bố thông tin, không ít lần tên của anh nằm trong từ khóa của Google Search. Mình là nghệ sĩ Minh Hằng nhưng gia đình, bạn bè, khách mời không phải nghệ sĩ. Do đó, bảo mật thông tin là điều tôi cố gắng dành cho anh".

Nếu Minh Hằng sở hữu khối tài sản đồ sộ sau nhiều năm hoạt động showbiz sôi nổi, thì chồng doanh nhân của cô cũng không kém cạnh. Theo nhiều nguồn tin hậu trường, chồng Minh Hằng tên Quốc Bảo, hơn nữ ca sĩ 10 tuổi, hiện là Phó Tổng giám đốc của một công ty dệt may lớn ở Long An.

Doanh nghiệp này được thành lập vào năm 2007, chuyên cung cấp các loại xơ, chỉ làm nguyên liệu đầu vào cho ngành dệt may. Ngoài ra, Quốc Bảo còn đứng tên 2 doanh nghiệp khác tại Long An. Các công ty của anh có doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Nữ ca sĩ và bạn trai doanh nhân đã yêu nhau 6 năm trước khi quyết định về chung một nhà.

Sau khi thành hôn với chồng đại gia Nguyễn Quốc Bảo vào tháng 6/2022, cuộc sống tân hôn của Minh Hằng được công chúng quan tâm nhiều hơn bao giờ hết. Qua những chia sẻ của giọng ca 8X trên mạng xã hội có thể thấy cả hai đang có được cuộc sống tân hôn mật ngọt và hạnh phúc. Chồng đại gia của Minh Hằng cưng chiều nữ ca sĩ hết mức.

Không những cảm thông cho công việc của vợ, vị doanh nhân này còn không ngại xuống bếp, nấu những món ăn mời bạn đời. Khi Minh Hằng đi công tác về, ông xã cũng tự lái xe đón vợ, pha nước trái cây cho vợ uống. Cả hai luôn là chỗ dựa cũng như là động lực của nhau trong công việc, cuộc sống. Vì vậy sau đám cưới, Minh Hằng trở lại với công việc nghệ thuật để thỏa đam mê và cống hiến hết mình cho khán giả.